被質疑「媽媽在大陸賣茶葉」　黃捷600字回應：前提是雙方要透明…

▲高雄市議員黃捷的媽媽被質疑在大陸賣茶葉，黃捷回應了。（圖／記者洪靖宜翻攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園市議員詹江村日前質疑高雄市議員黃捷的母親在大陸賣茶葉。對此，黃捷16日600字表示，自己反對的是涉及國安的敏感產業，只要是在雙方對等、尊重、透明的前提下，自己不反對與對岸進行經貿往來，「我一直以來都是堅持這樣的監督原則。」

黃捷16日在臉書粉專上指出，這幾天針對母親被質疑的事件選擇冷處理，是認為沒有必要回應斷章取義的指控，不需要為此浪費媒體資源，讓版面留給更實用的資訊，「我也相信民眾都有基本的判斷能力，實在無須多說。」

黃捷說明，可能是監督市政太嚴格，阻擋到某些人的政治利益，也可能是因為聲援香港觸怒了相關人士，導致家人受到針對性打壓，且沒有停止的跡象，自己必須出面把話說清楚。

▼詹江村在臉書批黃捷「弄得大家都好亂」。（圖／翻攝詹江村臉書）



黃捷列出了4點聲明，分別是：

一、只要在雙方對等、尊重、透明的前提下，自己從不反對與對岸經貿往來，「我反對的是涉及國安的敏感產業，像是有資安風險的海康威視，以及開放中資炒作房地產等，我也一直提醒臺灣的產業與中國的經貿往來要特別注意他們慣用的『養、套、殺』手法。至於經貿往來的風險，是政府該替人民做好把關，我一直以來都是堅持這樣的監督原則。」

二、自己的母親是從事「行銷顧問」，工作職責是擬訂行銷企劃，協助各家台灣公司將產品外銷，並非貿易商，也沒有在賣茶葉，「那些想要團購茶葉的朋友們恐怕要讓你們撲空了。」

三、除非事情涉及利疑迴避，否則政治人物的家人無須向社會交代一舉一動，「本人過去針對韓市長的監督，從來都沒有波及他的家人，歡迎檢視，也請有心人士切莫越界。」

四、自己宣示嚴格監督市長、把關市政以來，不斷遭受外界攻擊，決定聲援香港後攻擊更加嚴重，甚至轉移到家人身上，「若這樣的大動作是想藉由造成我家人的壓力逼迫我屈服、放棄監督韓市長，甚至是停止聲援香港、噤口不提臺灣的主權危機，那我只能說我不會讓這樣的人得逞。」

黃捷最後強調，自己會繼續堅守崗位，做好議員監督市政的本分，同時繼續聲援、關注香港。

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