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快訊／李佳芬看蔡琴演唱會：黑韓這些人以後就叫「吳子嘉們」

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▲李佳芬出席蔡琴演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲李佳芬出席蔡琴演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對過年麻將風波被認為不是麻將的問題，是誠信的問題，高雄市長韓國瑜夫人李佳芬16日在台北受訪時表示，「黑韓無上限、道德無下限」，這些人應該全都改名換姓，以後就叫「吳子嘉們」。

為了感謝蔡琴先前答應要幫高雄觀光行銷，李佳芬16日晚北上參加蔡琴演唱會，到場聽歌的政治人物還包括前總統馬英九、台中市長胡志強。

李佳芬說，對他們來說，當天只是過年的娛樂，但是外界談的賭博麻將，可不是家庭娛樂，現在有太多人用無限上綱的聖人標準來檢視韓國瑜，是可以的，但希望這些人用同樣的標準檢視檯面上所有政治人物。

李佳芬表示，這樣子來做家庭監控會不會太超過了，期待台灣的政治環境中能有更多有理想的年輕人出來接棒，「現在這樣的政治環境，誰敢從政？」沒有人會這麼吃飽撐著沒事幹，讓家裡人出來極盡的被毀滅。

她重申，那些不斷放話的人，手上真的都沒有證據，台灣的社會為什麼都黑白顛倒了，所有沒有證據，這樣的行為跟吳子嘉有什麼兩樣，這些人就是每天胡說八道，就像吳子嘉之前講私生女的事情，大家竟然信以為真，但他手上沒有證據，所以就把認為有可能的全部亂說，讓檢調去傳喚這些人，之後調查出來是假的。

▲胡志強、邵曉鈴、李佳芬出席蔡琴演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲胡志強、邵曉鈴、李佳芬出席蔡琴演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九出席蔡琴演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九出席蔡琴演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：韓國瑜,李佳芬,麻將

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