　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜公布國政顧問團名單　張善政憂心被監聽...

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團陣容17日下午正式公布，擔任總召的前行政院長張善政怒嗆總統蔡英文，「我請她摸良心，你有沒有用國家機器打壓韓國瑜？或是將來另外100人名單公布後，是否馬上納入監聽範圍？蔡英文總統，請到媽祖廟、關公廟神像面前，發誓說不會做這些事情。如果不會，我們另外一百人的名單可以再公布，因為有人家裡做生意，擔心被查水表，不想被公布」。

張善政說，這一百人當中，有很多是我過去內閣的好朋友，有人會說怎麼都是「老藍男」？都是「馬政府成員」？錯了！在場的成員只是兩百多人中的十幾人，其實是老、中、青都有，團隊是經驗傳承、提攜後進的。

張善政強調，這不是「馬政府又回來了」，而是當時民調高的「張善政內閣」回來，這些都是民調支持度最高的「張閣員」，不是馬政府。

張善政指出，未來國政顧問團會下鄉走透透，接地氣、聽民意，每週推出兩到三項政策牛肉，他也提到，如果還有人願意加入國政顧問團，請到臉書聯繫，歡迎加入團隊。

事實上，關於監控一事，黨政人士表示，在民進黨初選的時候，不管是賴清德的公開行程或是私下行程都遭到曝光，賴清德當時就曾抱怨受到國家機器監控，「賴清德就是這樣被蔡英文幹掉！」

黨政人士說，韓國瑜當高雄市長之後，由於是地方首長身份，大部分行蹤都是公開的，這也是為什麼韓國瑜不住官邸的原因，未料最後連私人住處都曝光；民進黨政府上台以來，毫不避諱用黨產會和促轉會等「國家機器」清算在野黨，並運用大量行政資源拚選舉，不只是韓國瑜，就連黨主席吳敦義的行蹤也早已無所遁形。

▼韓國瑜國政顧問團記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓國瑜國政顧問團記者會,國政顧問團總召集人張善政簡報。（圖／記者李毓康攝）

完整國政顧問團名單：

兩岸組：
趙建⺠（召集人）：現任中國文化大學社會科學院院⻑、前行政院大陸委員會副主任委員。
蘇起：現任台北論壇基金會董事⻑、前國安會秘書⻑。
陳德昇：政治大學國際關係研究中心研究員、前國家安會諮詢委員
張五岳：淡江大學兩岸關係研究中心主任、前國家政策研究中心大陸組召集人。
王信賢：國立政治大學東亞研究所教授兼所⻑ 。
朱新⺠：國立政治大學外交學系教授、前公投審議委員會主委 。
左正東：國立台灣大學政治學系教授、臺灣安全研究中心特約研究員。
馬紹章：前任海基會副董事⻑兼副秘書⻑暨發言人。

外交組：
何思因（召集人）：淡江大學國際事務與戰略研究所教授、前國安會副秘書⻑、前國立政治大學國際關係研究中心主任。
介文汲：前中華⺠國駐紐西蘭大使 。
李大中：淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、淡江大學國際事務與戰略研究所所⻑。
何思慎：輔仁大學日文系教授、前任外交部國外蹲點研究學者
邱坤玄：國立政治大學東亞研究所榮譽教授、前國安會諮詢委員。
章文樑：前外交部政務次、前駐瑞士大使。
陳一新：中國文化大學政治系講座教授、前立法委員。
黃奎博：國立政治大學國際事務學院副院⻑。
劉志攻：前中華⺠國駐英國大使、前國安會副秘書⻑。

憲政司法組：
蘇永欽（召集人）：政治大學法律系兼任教授、前司法院副院⻑。
羅瑩雪：前法務部長
何展旭：國家政策研究基金會司法法制組召集人。
高思博：世新大學法律系專任教師、前立法委員、前蒙藏委員會委員⻑兼行政院政務委員。
廖元豪：國立政治大學法律學系專任副教授、前總統府人權保障諮詢委員會委員。

廉能政府組：
廖達琪（召集人）：國立中山大學政治學研究所特聘教授、台灣開放⺠主守望協會理事⻑。
葉慶元：泰鼎法律事務所合夥律師、前臺北市政府法規委員會主任委員。

警政治安、毒品防制組：
黃富源：前行政院人事行政總處人事⻑。
耿繼文：內政部警政署退警會總會⻑、前內政部警政署警政委員。
葉毓蘭：總統府人權諮詢委員會委員、前中央警察大學行政警察學系主任。

國土規劃、建設、防災組：
陳威仁：前內政部⻑

勞工政策組：
成之約（召集人）：國立政治大學勞工研究所專任教授兼所⻑。
高寶華：國立臺北商業大學企業管理系副教授、前新北市勞工局⻑。
吳育仁：國立中正大學勞工關係學系教授、前立法委員。
徐國淦：現任聯合報産業工會理事⻑。

文化組：
白雅玲（召集人）：杜象藝術公司負責人、文化部北部流行音樂中心公共藝術計畫主持人。
曲全立：台灣首位3D立體實拍導演。
陳志寬：台灣電影文化產業協會理事⻑。
蘇進強：前台灣團結聯盟黨主席。

國防組：
田在勱（召集人）：前空軍官校校⻑、前國安局駐美特派員、前台翔航太工業。
陳永康：前國防部副部⻑、前海軍司令。
黃介正：前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋協會理事⻑。

經濟產業組：
林祖嘉（召集人）：國立政治大學經濟學系專任教授、前國發會主委。
徐爵⺠：國立清華大學資訊工程學系教授、前科技部⻑、前工研院院⻑。
朱雲鵬：臺北醫學大學經濟學講座教授、前政務委員。
杜震華：亞太營運中心研究報告主筆人。
林建甫：國立台灣大學經濟系教授、前台灣經濟研究院⻑。
馬凱：前《經濟日報》總主筆。

財政金融組：
曾銘宗（召集人）：立法委員、前金管會主委。
劉維琪：中華大學校⻑、前國立中山大學校⻑。
王可言：臺灣金融科技股份有限公司創辦人、前資策會副執行⻑與技術⻑。
黃耀輝：台北商業大學財稅系教授。

農業組：
陳保基（召集人）：前農委會主委。
沙志一：前農業委員會漁業署署⻑。
吳思節：台大園藝暨景觀學系副教授。
陳宏志：天使花園負責人。
陳文德：前農業委員會副主委。
盧紀燁：花蓮壽豐印象創辦人（青農）。
戴安基：戴氏農場董事特助暨Enoki Biotech 總經理。

科技、數位組
錢宗良（召集人）：前科技部次⻑
鐘嘉德：國立台灣大學電信工程學研究所教授、前政務委員。

能源組：
杜紫軍（召集人）：前行政院副院⻑。
王伯輝：前龍門發電廠(核四)廠⻑。
李敏：清大核子工程與科學研究所特聘教授、原子科學院院⻑。
黃士修：核能流言終結者創辦人。
詹世弘：前元智大學校⻑、元智燃料電池中心研發團隊主持人。
葉宗洸：清大工程與系統科學系教授暨原子科學技術發
展中心主任。

青年+創新創業政策：
王淑美（召集人）：台大生物產業傳播暨發展學系副教授。
吳詣泓：有的放矢股份有限公司(Vpon威朋) 創辦人。
許毓仁：立法委員、TEDxTaipei 創辦人。
熊震寰：中原大學產業學院院 長

交通觀光組：
陳建宇（召集人）：前交通部部⻑。
梁幼祥：中華美食技藝研究發展協會理事⻑、兩岸知名美食評論家。
廖怡塵：YouTuber-全⺠瘋車Bar 頻道。
歐晉德：前高鐵董事⻑。

環保與生態組：
魏國彥（召集人）：前環保署⻑。
李家維：台灣中文版《科學人》雜誌總編輯、辜嚴倬雲植物保種基金會執行⻑。

醫療與長照組：
王明鉅（召集人）：前台大醫院副院⻑。
蔡明忠：醫師公會全國聯合會前秘書⻑。
李玉春：前衛福部次⻑。
陳宜⺠：立法委員。
許明暉：北醫大數據科技及管理研究所所⻑。
鄭丞傑：前高雄醫學大學附設醫院副院⻑。

社會福利組：
馮燕（召集人）：前政務委員。
王麗容：台大社工系教授。
古允文：台大社工系教授。
江明修：國立政治大學社會科學學院⻑。
吳明儒：中正大學社福系副教授。
陳芬苓：台北大學社工系專任教授。

教育組：
吳清基（召集人）：前教育部長 
張碧娟：前台北市立第一女子高級中學校
李明芬：國立臺灣師範大學社會教育學系兼任教授
吳武典：國立臺灣師範大學特教系名譽教授
段心儀：現任中華語文教育促進協會祕書、前北一女國文老師
張國恩：前國立臺灣師範大學校長
陳復：國立宜蘭大學通識教育中心副教授
陳振貴：現任實踐大學校長
陳偉泓：前台北市立建國高級中學校長
劉瑞生：台灣大學名譽教授

ET快訊
雨天辛苦送餐！妹子掏500「不用找了」　外送哥婉拒尷尬了..
準到爆！抖揭「最沒耐性」星座男Top4　第1名光速翻臉…他上
約表妹到家鄉玩！他4500元拐上床「激烈掌聲」…完事秒翻臉掐

關鍵字：張善政,蔡英文,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜公布國政顧問團名單　張善政憂心被監聽...

韓國瑜遭蔡英文監控？黨政人士：賴清德就是這樣被幹掉

被質疑「媽媽在大陸賣茶葉」　黃捷600字回應：前提是雙方要透明…

被柯文哲稱第一印象「很大牌」　黃國昌致歉：心裡內疚又難過

一邊一國行動黨18日成立！陳水扁錄影談話　呂秀蓮允出席

陳水扁用馬英九的話反擊　批中監「如果扁案不是政治，什麼是政治？」

柯Ｐ自爆韓國瑜多次拒見：剛當市長就想選總統，慾望太高「像魔戒拔不下來」

張善政為韓國瑜狂嗆蔡英文　黨政人士酸：為韓張配權力中毒

韓國瑜北上跑選舉....陳其邁南下高雄勘災籲市民「務必留意豪雨」

因應美中貿易戰對台灣衝擊　蔡英文：政府備有3大策略

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

任時完《他人即地獄》住進可怕考試院　李棟旭微微一笑..超級詭異！

甜聲女警遇醉漢自稱「唐朝皇帝」　她安撫+攙扶到路旁...網：想遇到

TWICE出發馬來西亞笑容滿滿　子瑜送飛吻..覺得可愛!!

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

韓國瑜公布國政顧問團名單　張善政憂心被監聽...

韓國瑜遭蔡英文監控？黨政人士：賴清德就是這樣被幹掉

被質疑「媽媽在大陸賣茶葉」　黃捷600字回應：前提是雙方要透明…

被柯文哲稱第一印象「很大牌」　黃國昌致歉：心裡內疚又難過

一邊一國行動黨18日成立！陳水扁錄影談話　呂秀蓮允出席

陳水扁用馬英九的話反擊　批中監「如果扁案不是政治，什麼是政治？」

柯Ｐ自爆韓國瑜多次拒見：剛當市長就想選總統，慾望太高「像魔戒拔不下來」

張善政為韓國瑜狂嗆蔡英文　黨政人士酸：為韓張配權力中毒

韓國瑜北上跑選舉....陳其邁南下高雄勘災籲市民「務必留意豪雨」

因應美中貿易戰對台灣衝擊　蔡英文：政府備有3大策略

20歲女大生交男友！父母一聽反對到爆…她無助求救：真的錯了嗎？

俄研發「無限射程飛彈」海燕　環繞地球再攻擊堪稱「末日武器」

U19女壘世界盃中華「兩岸大戰」延長勝　最終排名第5

BY2《明日之子3》大秀RAP！直播無修音…網狂轟：車禍現場

小S一家甜蜜出遊…神基因全曬逆天長腿　驚見「最熟悉陌生人」躲角落！

變天「大雨彈」擴灌北台！　彭啟明：第11號颱風下周恐生成、靠近台灣

月賺7萬月光族！　女藝人孝親費佔一半…總收入還不夠4千

向佐丟來「愛之箭」！　郭碧婷低頭一看「剔過牙的垃圾」反擊：有種丟你爸

戰機調頭飛導彈仍向前衝　殲-16大秀「回馬槍」威力

電晶爐放地上冷卻…朋友「好久沒量體重」雀躍踩上去！腳底板瞬間燙熟飄焦香

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

政治熱門新聞

完整名單／韓國瑜國政顧問超強！..

選後就變了！柯自爆韓拒見：慾望..

黃捷600字回應「媽媽在大陸賣..

韓遭監控？黨政人士：賴清德就是..

被柯文哲稱第一印象「很大牌」　..

國政顧問團名單公布...張善政..

快訊／侯友宜洗臉蔡英文：我做事..

基隆市長30年前舊照出土　撞臉..

接任韓國瑜競總主委？侯友宜：完..

捕獲野生小英　品嚐銅板價小吃

百人顧問！韓國瑜：國家各個領域..

一邊一國行動黨18日成立！陳水..

陳其邁：高雄有市長跟沒有一樣

張善政狂嗆小英　黨政人士：為韓..

更多熱門

相關新聞

韓遭監控？黨政人士：賴清德就是這樣被幹掉

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團陣容17日下午正式公布，韓國瑜顧問團總召、前行政院長張善政記者會中指出，要總統蔡英文去媽祖、關公面前發誓有沒有監控韓國瑜。

黃捷600字回應「媽媽在大陸賣茶葉」

選後就變了！柯自爆韓拒見：慾望太高

張善政狂嗆小英　黨政人士：為韓張配權力中毒

陳其邁南下高雄勘災呼籲市民「務必留意豪雨訊息」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

《不能是朋友》結局預告讓劇迷崩潰了

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫

4500元約表妹「激烈掌聲」！他完事掐死棄屍

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！

準到爆！抖揭「最沒耐性」星座男Top4

妻買火龍果…問怎麼賣？真相笑炸

鬼父性侵女兒　為脫罪把下體整成畸形

輕軌車廂被噴漆　19歲男抓到了

男大生和女友驗DNA…女方竟是表姨婆

大雨彈擴北台！11號颱風下周恐生成

示威者砸中車！防暴警舉槍射布袋彈

更多

最夯影音

更多

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面