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富商性侵身心受創！受害女提告求償1億美元　揭「按摩＝性行為」招攬始末

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▲▼　美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在紐約曼哈頓的豪宅。（圖／路透）

▲ 此次提告的2名女子身分並未曝光，當局分別以「Jane Doe 1」、「Jane Doe 2」代稱。圖為艾普斯坦的紐約曼哈頓上東區豪宅。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日輕生，繼本周一名女性提出首起民事案件後，另外2名女子15日晚間在曼哈頓的聯邦法院提出告訴，針對他的資產及當時的「招募人員」（recruiter）要求1億美元的賠償，因為該名招募者引誘2人至曼哈頓上東區的豪宅後，艾普斯坦不但違背女子意願強行觸碰她們的乳房及私密處，甚至逼看他自慰。

美媒CNBC、紐約每日新聞報導，此次提告的2名女子身分都是有抱負的模特兒，年約18歲及20歲，當時正在餐廳上班，但因經濟狀況不佳，接受了女性招募人員「Sue Roe」提供高達數百美元的豪宅按摩工作。

▲▼美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在牢房輕生。（圖／路透）

▲ 艾普斯坦生前涉嫌性侵未成年少女、販運人口從事性交易。（圖／路透）

只不過，在某次的按摩中，艾普斯坦態度變得相當強硬，出現性侵犯舉動，且在沒有任何警告的情況下，伸手觸碰其中一名女子「Jane Doe 1」的乳房及私密處，當場自慰到結束。2天後，另外一名受害女子「Jane Doe 2」也被帶到紐約曼哈頓上東區的豪宅內，同樣遭到艾普斯坦性侵。

此外，招募者「Sue Roe」甚至向2名女子提供「物色其他想要賺錢的女子」等相關工作，最終遭到原告拒絕。

▲ 多名抗議人士上月7日在聯邦法院外舉著艾普斯坦的照片，以示不滿。（圖／CFP）

原告宣稱，這段慘痛過往使得她們心理受創，甚至已經影響到生活層面，「如今艾普斯坦觸法的案件屢屢登上新聞媒體，多到無法避開，每天都必須歷經當年遭受性侵的感覺。」

根據原告律師布魯姆（Lisa Bloom）所屬公司的主張，艾普斯坦生前的生活傷害許多女孩及婦女，呼籲他的受益人可以在他死後做出正確選擇，撥出受害者賠償基金，讓被害人的律師能夠在提供證據的情況下爭取公平且迅速的補償，而不是選擇踏上打官司這條長期鬥爭的路，「如果不這樣做，我們將為我們的客戶在法庭上開戰。」

起訴書以「Sue Roe」代稱此案當中的招募者，另外多名被標記為「Roes 2-10」的人也被列為被告，且提及艾普斯坦與他的助理同事們都用「按摩」一詞委婉代稱性行為。而此一說法與其他女性的說法一致。

時間拉回14日，當年才14歲的阿勞斯（Jennifer Araoz）對艾普斯坦的資產、前女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）及另外3名共犯提出告訴。根據她的說法，當年招募人士在中學的校門口上前與她說話，強調艾普斯坦可以在經濟方面提供協助；接著，艾普斯坦在瘋狂送禮後開始要求按摩，接著歷經多次性侵及痛毆。

報導指出，聯邦調查局（FBI）目前仍持續調查此案，且艾普斯坦與知名政治人物、投資者、學界教授甚至皇室成員都有密切關係。根據受害者的說法，她們當年幫艾普斯坦工作時，被指示與其他有權有勢的人發生性行為。

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▼ 艾普斯坦在小聖詹姆斯島（Little St. James）的房產。（圖／路透）

▲▼美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在小聖詹姆斯島（Little St. James）的房產。（圖／路透）

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關鍵字：艾普斯坦,性侵,北美要聞

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