法庭文件公開曝「富商荒淫勾當」！送少女供權貴玩樂…一天爽3次才過癮

▲ 艾普斯坦曾脫口他與美國總統川普是好友，但裘福利指出，她從未見過川普與艾普斯坦手下少女有過性接觸。圖為艾普斯坦在小聖詹姆斯島（Little St. James）的房產。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日在獄中輕生的消息震驚國際社會。在他過世前一天，聯邦法院公布一份長達2000多頁的文件，詳述針對他而來的指控。美媒《每日野獸》（The Daily Beast）條列整理出許多相關內容，並形容這可能是他10多年來所面臨的最大打擊之一。

1.為世界有權的男人提供未成年少女性服務

根據一度淪為性奴的女子裘福利（Virginia Giuffre）證詞，艾普斯坦和負責安排性招待的麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）曾指使她與「王子」、「外國總統」、「知名首相」、「大型知名連鎖飯店老闆」等多人發生性關係。但目前所有人都否認相關指控，並未因此被起訴。

2.艾普斯坦一天要3次

為艾普斯坦服務的女按摩師思優柏（Johanna Sjoberg）證實，他每天至少要高潮3次，「就像吃飯一樣。」

事實上，麥斯威爾早在2001年就到佛州一所大學裡頭找到思優柏，並聘請她來當艾普斯坦的私人助理。思優柏提到，當時一名「麥斯威爾的性奴」帶著她進入浴室，要求她提供「按摩服務」。2016年，麥斯威爾坦承，她確實是在艾普斯坦的要求下請來一位按摩治療師，但否認與性有關。

▼ 艾普斯坦10日在紐約曼哈頓監獄牢房輕生過世。（圖／CFP）

3.艾普斯坦家中放有許多性玩具，超過上百名女孩成為他的性奴

前管家阿萊西（Juan Alessi）證實，當他還在佛州棕櫚灘郡（Palm Beach）這間房子幫艾普斯坦整理家務的那幾年，曾在家中看過上百名女孩。每次完事後，他都會上樓打掃按摩室，且都會把性玩具放回衣櫃裡。

此外，裘福利前男友Tony Figueroa指出，裘福利曾和麥斯威爾、艾普斯坦一起「三人行」。

4.來自記者的提醒：別忘了哈佛大學法學教授德蕭維茨（Alan Dershowitz）

當裘福利2011年正在寫關於艾普斯坦的書時，她接獲英媒《星期日郵報》記者的電子郵件，信上寫著「別忘了德蕭維茨，艾普斯坦的朋友兼律師」。儘管德蕭維茨已公開否認他與裘福利有過性關係，但裘福利宣稱，她曾在艾普斯坦名下的幾處豪宅伺候過德蕭維茨。

5.瑞典女孩：被當作人質困在小島

根據避險基金富豪杜賓（Glenn Dubin）的前管家里佐（Rinaldo Rizzo）等人的證詞，一名15歲瑞典少女曾顫抖向他哭訴，她曾在私人小島上被迫與其他人發生性關係，甚至被威脅，若不聽話，護照就會被沒收。

6.英國安德魯王子撫摸少女胸部

法庭文件引述了思優柏（Joanna Sjoberg）的說詞，當時安德魯王子和裘福利並肩坐在沙發上，而思優柏是坐在安德魯王子的腿上，在安德魯王子伸手撫摸思優柏胸部的同時，也用娃娃觸碰裘福利的胸部。

►法院文件曝：英王子安德魯在美大亨豪宅「手摸17歲少女酥胸」

▼ 白金漢宮2015年發聲明強調，「暗示王子對未成年人有任何不當行為的說法都不是事實」。圖為安德魯王子。（圖／達志影像／美聯社）

7.家管自稱「人體提款機」，其中一個工作任務是發錢給提供性服務的少女

艾普斯坦前家管羅德里斯格（Alfredo Rodriguez）把自己形容成「人體提款機」，當看到搭乘計程車前來提供性服務的女孩們時，要給她們現金，並幫忙叫車送她們出去。

8.警方突襲之前：存放未成年少女裸照的電腦，一夕消失

前家管表示，在艾普斯坦2005年在佛州接受調查的那段時間，麥斯威爾的助手羅斯（Adriana Ross）和另名男子來到家中，搬走3台電腦。當警方到場時，據稱存放未成年少女裸照的電腦全都不見了。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►淫亂富商獄中輕生 陰謀論廣傳「柯林頓下手」：他去過戀童小島



►27年前影片曝！緊貼辣妹熱舞「忘情舔下唇」 川普邀性侵富商出席豪奢派對

▼ 艾普斯坦輕生的消息震驚全美，司法部長巴爾（William Barr）下令FBI立即展開調查。（圖／路透）