正妹登門解毒癮！法師硬X還側拍　珍藏4部「衝刺片」：婆讓我爽死...下場GG

▲少婦染毒癮，慘遭毒蟲硬上還側拍，他被抓包下場GG。（示意圖／翻攝pixabay）

記者陳韻如／台中報導

彰化一名傅姓毒蟲對一名長相貌美的少婦頗有好感，而因少婦染上毒品，經常瞞著家人到傅男家解癮，傅男竟多次利用供毒時趁機求歡，但都遭少婦拒絕，只願幫忙手淫。2018年1月間，傅男趁著少婦吸毒昏睡，強壓硬上還錄影。直到少婦父親找上門，驚見傅男壓在女兒身上，事件才因此曝光。台中高分院審理後，傅男被依加重強制性交罪判刑6年半、妨害秘密罪判刑6個月。

判決書指出，傅男僅有國小學歷，靠著誦經、擔任法師月入3萬5000元，後來染上毒癮，又結識這名漂亮少婦，便開始用毒品引誘對方到他家一起吸毒。2018年1月間，少婦毒癮發作，前往傅男家中解癮。傅男見少婦毒癮發作，便稱「毒品不是免費的」，向少婦求歡遭拒，傅男竟強脫她褲子硬上得逞。

傅男在性侵少婦的過程中，不但拍下淫照還錄影，事後再以此威脅少婦，並多次猥褻得逞。事後傅男還將所拍攝的影片製作成影集，更取名「婆讓我爽爆」、「婆讓我爽死」、「婆讓我超爽」、「與婆愛愛」等4支影片，珍藏在電腦內。

直到一次，少婦又再度前往傅男家中，但因許久未歸，其父親深感不安，於是與員工登門找人。沒想到，一進門就驚見傅男壓在女兒身上，嚇得趕緊將女兒帶回。少婦事後眼見紙包不住火，便哭著認錯，坦承遭傅男用毒品拐騙性侵，還被傅男持偷拍影片威脅。

少婦丈夫一聽妻子染毒，又給他戴了綠帽，氣得拉著人到傅男家中算帳，要求交出影片，隨後再到警局報案。

台中高分院審理後，認為傅男為逞一己私慾，竟趁機強壓硬上對方得逞，事後還以影片威脅，並強制猥褻，非常不尊重他人的性自主權。另外，偷拍影片也已嚴重侵害到他人的隱私權，造成對方身心受到極大創傷，且迄今也未獲得對方原諒及達成和解，因此依加重強制性交罪判刑6年半、妨害秘密罪判刑6個月。

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