誤以為川粉是示威者　川普笑人肥還嗆：滾回家減肥吧！

▲身穿「川普2020」T恤的道森（Frank Dawson）興奮地拳頭。（圖／路透社）

實習記者范芷菱／綜合報導

美國總統川普在當地時間15日於新罕布夏州（State of New Hampshire）的集會進行演說時，誤以為一名身穿「川普2020」T恤的男子是示威者，於是大聲地嘲諷對方的身材「快滾回家！開始鍛鍊減肥！」沒想到該名男子其實是川普的支持者，事後接受訪問時還表示，「我喜愛他，他是美國史上最棒的人！」

▲川普的演說一度被打斷。（圖／路透社）

據《路透社》報導，川普在集會上的演說被示威者打斷，就在工作人員把抗議民眾帶走時，穿著一件「川普2020」T恤的道森（Frank Dawson）興奮地揮舞著拳頭。川普剛好看到一幕，以為道森也是一名抗議者，於是大聲諷刺，「那傢伙有很嚴重的體重問題！快滾回家，開始鍛煉吧！請把他帶走。」前一陣子體檢顯示「體重增加」的川普還補充說，「他遇到了比我更大的（肥胖）問題。」

▲道森其實是一位「川粉」。（圖／路透社）

川普的助手隨後意識到道森其實是一位支持者，於是開始找尋他的聯繫方式。川普之後更從專機「空軍一號」上打電話給他，但卻無法聯繫上，所以留下了語音信箱。一位隨行官員透露，總統並沒有道歉，而是「感謝道森的支持」。

福斯新聞（Fox News）隨後聯繫上了道森，他表示，「他認為我是其中的一分子（抗議者），但我不是。我是好的一分子。一切都很好，我喜愛他，他是美國最棒的人。」據了解，道森其實是一名退休的警察，而他對於川普諷刺身材的評論也沒有感到任何不舒服的地方。