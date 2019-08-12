　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

富商荒淫「女幫凶」起底！招攬性奴誆按摩　如今開公司晉升上流社會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

Embed from Getty Images

▲ 艾普斯坦及負責安排性招待的麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）。

記者詹雅婷／綜合報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日輕生，占據全球各大媒體版面。如今，他身旁多名擔任關鍵角色的助理們也遭到起底，一行人過著相當富裕的生活，開設公司當老闆，追逐夢想。其中，外媒關注度最高的人物，正是曾與艾普斯坦有過一段過從甚密關係的紅顏知己麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）。

《紐約郵報》報導，艾普斯坦對這群手下的待遇相當優渥，不但招待入住奢華的紐約曼阿頓上東區（Upper East Side） 高級大樓，一行人也常搭乘私人飛機到巴黎採買奢侈品。只不過，這棟高級大樓同時也是個鍍金的籠子，有許多未成年少女被困在這裡。

▲▼美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在小聖詹姆斯島（Little St. James）的房產。（圖／路透）

▲艾普斯坦在小聖詹姆斯島（Little St. James）的房產。（圖／路透）

事實上，許多女孩是以應徵模特兒的名義來到美國，成為艾普斯坦夥伴布魯內爾（Jean-Luc Brunel）經營的模特兒公司MC2旗下成員，而所有的工作簽證、模特兒工作等事務全由公司一手包辦。但女孩們在公司的來來去去全由艾普斯坦說了算，且部分女孩們還會被派到其他豪宅執行「任務」。

根據美國聯邦法院9日公布的文件，布魯內爾讓特定少女從事走伸展台以外的工作，包括提供所謂的「按摩服務」，但這通常都以性虐待收場。時間拉回2005年，布魯內爾留言給艾普斯坦，提到「有個老師可以教說俄語，她不是金髮，2*8歲，課程是免費的，如果你打電話來，今天就可以上第一堂課。」

▲ 圖為英國安德魯王子（左）、自稱淪為性奴的女子裘福利（中）及麥斯威爾。

此外，在艾普斯坦的秘密世界當中，最值得注意的人物正是與他的紅顏知己麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）。身為已故英國媒體巨頭羅伯特麥斯威爾（Robert Maxwell）女兒的她，在1990年代早期認識艾普斯坦，2人曾有過一段過從甚密的關係，但分開後仍保持密切聯繫。法庭文件指出，在艾普斯坦的秘密性生活當中扮演關鍵角色。

自稱淪為性奴的女子裘福利（Virginia Giuffre）指出，當麥斯威爾當年接近她時曾說，「我認識一個人，我們可以訓練妳，可以讓妳接受教育，若通過面試這一關，我們就可以一路幫助妳，如果那個人喜歡妳，妳會成功的，可以到處旅行，還能賺大錢。」最終，裘福利見到了艾普斯坦，所謂的按摩也變成性行為，而艾普斯坦和麥斯威爾甚至以發生性關係為目的把她介紹給其他男人。

根據許多受害女孩的說法，莎拉（Sarah Kellen，曾改名為「Sarah Kensington」）也是艾普斯坦手下的助理，她手中握有一份為老闆準備的「按摩治療師」名單，會帶著少女們來到佛州一處豪宅的按摩室。但如今，莎拉已不再為艾普斯坦工作，但她也在曼哈頓開設自己的室內設計公司SLK Designs，並嫁給職業跑車賽車手維克斯（Brian Vickers）。

▼ 莎拉（左）和麥斯威爾（右）都曾嚴厲警告少女們，不准跟外界提起這段與艾普斯坦的禁忌關係。

其他受害者指出，瑪爾新科娃（Nada Marcinkova，現改名為瑪爾新科「Nadia Marcinko」）也是艾普斯坦的性奴之一，外傳她是在15歲那年被人在東歐的父母賣掉，如今她已是一名機師。

值得一提的是，當莎拉與瑪爾新科被問及與艾普斯坦有關的案件時，2人紛紛引用美國憲法第五修正案，拒絕回答問題以免自證其罪，且麥斯威爾迄今也未因犯罪被當局起訴。事實上，艾普斯坦2007年曾與前邁阿密聯邦檢察官艾柯斯塔（Alexander Acosta）達成協議，確保他的所有助理都不會受到刑事指控。

另名受到協議保護的前助理格蘿夫（Lesley Groff）則是負責協調少女們的行程安排，並為老闆安排按摩時間。《紐約時報》指出，她的年薪約為20萬美元，且在孩子出生後，收到一輛賓士E320，並有一名保姆在旁協助照顧孩子。

「她們是我大腦的延伸」，艾普斯坦2005年用這句話來形容旗下的助理們，並強調她們的直覺洞察力是他身上所沒有的特質。

►法庭文件公開曝「富商荒淫勾當」！送少女供權貴玩樂…一天爽3次才過癮

►美淫商「自殺監控被撤」釀質疑！他曝獄中不可能自殺…滅口陰謀論瘋傳

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼ 艾普斯坦10日在牢房內輕生，消息震驚全美。（圖／CFP）

▲▼ 美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日在紐約曼哈頓監獄牢房輕生過世。（圖／CFP）

ET快訊
快訊／SJ神童突宣布暫退演藝圈！健檢發現出問題退出所有節目
快訊／韓國瑜下通牒：陳宏昌3天內道歉否則提告
郭柯王有望會面！郭台銘辦公室證實：已接到柯電話，本週內溝通
兒由公嬤帶大！生母病老求「每月2.7萬扶養費」法官駁回：妳沒
抱3月大女兒「頭撞鎖骨2次」　葛西健二失手緩起訴
與媽媽好友上賓館！15歲少女傳「性愛順口溜」給男友　判決大逆

關鍵字：艾普斯坦,性侵,助理,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

艾普斯坦自殺...7層樓「犯案用豪宅」變打卡熱點！遊客：很多人想他死

美淫商監獄輕生「前囚犯打臉：不可能」　巡邏「詭譎空班30分」活體變屍體

北韓稱香港反送中：外部勢力干涉中國內政　表態全力支持北京

富商荒淫「女幫凶」起底！招攬性奴誆按摩　如今開公司晉升上流社會

美拳擊手被膝蓋砸臉…鼻子骨折「扭曲歪黏臉上」　他一看卻笑了

富商「24hrs監控牢房內」自殺　黑幫老大親信爆：他付出高額費用

莫斯科5萬人上街「要求公平選舉」　鎮暴警察拘捕至少130人

影／托兒所大火奪5命「最小8個月」…阿嬤一夜痛失4孫　消防：全棟僅1住警器

4歲男童撿到炸彈…興奮帶回家秀「新玩具」　當場被炸死

利比亞購物中心汽車爆炸…鎖定聯合國車隊　3工作人員死亡

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

駕駛未注意「突開車門」害噴飛！ 騎士慘被3連撞...滿地血遭輾身亡

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

BY2合作馬伯騫再創新歌《傀儡》 全新造型亮相...驚艷全場！

排行榜冠軍《Without You》來了！　高爾宣畢業歌現場帥翻天

艾普斯坦自殺...7層樓「犯案用豪宅」變打卡熱點！遊客：很多人想他死

美淫商監獄輕生「前囚犯打臉：不可能」　巡邏「詭譎空班30分」活體變屍體

北韓稱香港反送中：外部勢力干涉中國內政　表態全力支持北京

富商荒淫「女幫凶」起底！招攬性奴誆按摩　如今開公司晉升上流社會

美拳擊手被膝蓋砸臉…鼻子骨折「扭曲歪黏臉上」　他一看卻笑了

富商「24hrs監控牢房內」自殺　黑幫老大親信爆：他付出高額費用

莫斯科5萬人上街「要求公平選舉」　鎮暴警察拘捕至少130人

影／托兒所大火奪5命「最小8個月」…阿嬤一夜痛失4孫　消防：全棟僅1住警器

4歲男童撿到炸彈…興奮帶回家秀「新玩具」　當場被炸死

利比亞購物中心汽車爆炸…鎖定聯合國車隊　3工作人員死亡

力勸郭台銘為中華民國而戰？　柯文哲坦言：會談談看啦

艾普斯坦自殺...7層樓「犯案用豪宅」變打卡熱點！遊客：很多人想他死

正妹大學排行榜TOP10出爐！　第一名校花級女神是《還願》鞏莉芳本尊

奴才晚到2分鐘...貓界嘶吼哥「叫到燒聲！」　見他放飯秒安靜

超越《Let It Go》！雪寶證實《冰雪奇緣2》主題曲「更洗腦」

基隆大樓天降「玻璃雨」砸Mini Cooper　疑外熱內冷自爆

「岡山→台南」鬼打牆4小時　駕駛回家看後車窗超毛：髒東西一路跟上車？

財訊／老美為何挑釁中國？辜朝明：川普是生意人，最喜歡和獨裁者打交道

美淫商監獄輕生「前囚犯打臉：不可能」　巡邏「詭譎空班30分」活體變屍體

上衣越素越好、換掉緊身褲　學貝嫂用3樣單品輕鬆制霸夏天　

牛仔褲大王營運長曖昧哥兒們嫩妻　大搞視訊網愛：妳的O真好看

國際熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當..

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全..

24歲女送爸爸DNA檢驗盒！竟..

印度超狂稻草冷氣　一開降10℃

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4..

4歲童撿炸彈當玩具　當場被炸死

療養院員工丟病服　失智奶奶掙扎

她月經突報到　竟拿快煮壺沸騰帶..

京阿尼倖存者復工：對兇手的反擊..

「稻草冷氣機」爆紅！只要台幣1..

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場..

他吞威而鋼＋打硬梆梆加強劑　勃..

台裔楊安澤擠進民主黨第3輪辯論

新鞋磨腳長水泡！23歲女模險截..

更多熱門

相關新聞

美拳擊手被飛踢　鼻骨折歪黏臉頰

美國終極格鬥冠軍賽（UFC）職業拳擊手麥可佩里（Mike Perry）於10日的比賽上嚴重受傷，鼻子被一記飛踢踹到骨折，呈現扭曲的模樣「黏」到右臉上。他發現傷勢嚴重以後，突然露出微笑，不過由於大量噴血難以呼吸，最後宣告敗北，由巴西裔選手盧克（Vicente Luque）贏得比賽。

富商輕生　黑幫親信爆有付錢

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4孫

與媽好友上賓館！少女傳「性愛順口溜」

民主黨初選　馬斯克支持台裔楊安澤

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

颱風天搶修電路…檢修員「被強制休息」淚崩

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警狙擊爆頭

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數日

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

拍女友「睡覺照」！他遭警方搜索家中

鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會倒大楣

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

24歲女送爸爸DNA檢驗盒！竟讓家庭毀了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃

女兒上成大　爸爸爆：自傳我寫的

高三生無照拒檢撞警！判決竟逆轉「無罪」

博恩、呱吉、視網膜「被打」他曝關鍵：不分區

他遭百步蛇咬「毒發身亡」！友人一旁目睹

更多

最夯影音

更多

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面