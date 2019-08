富商荒淫「女幫凶」起底！招攬性奴誆按摩　如今開公司晉升上流社會

Embed from Getty Images

▲ 艾普斯坦及負責安排性招待的麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)。

記者詹雅婷/綜合報導

美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)10日輕生,占據全球各大媒體版面。如今,他身旁多名擔任關鍵角色的助理們也遭到起底,一行人過著相當富裕的生活,開設公司當老闆,追逐夢想。其中,外媒關注度最高的人物,正是曾與艾普斯坦有過一段過從甚密關係的紅顏知己麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)。

《紐約郵報》報導,艾普斯坦對這群手下的待遇相當優渥,不但招待入住奢華的紐約曼阿頓上東區(Upper East Side) 高級大樓,一行人也常搭乘私人飛機到巴黎採買奢侈品。只不過,這棟高級大樓同時也是個鍍金的籠子,有許多未成年少女被困在這裡。

▲艾普斯坦在小聖詹姆斯島(Little St. James)的房產。(圖/路透)

事實上,許多女孩是以應徵模特兒的名義來到美國,成為艾普斯坦夥伴布魯內爾(Jean-Luc Brunel)經營的模特兒公司MC2旗下成員,而所有的工作簽證、模特兒工作等事務全由公司一手包辦。但女孩們在公司的來來去去全由艾普斯坦說了算,且部分女孩們還會被派到其他豪宅執行「任務」。

根據美國聯邦法院9日公布的文件,布魯內爾讓特定少女從事走伸展台以外的工作,包括提供所謂的「按摩服務」,但這通常都以性虐待收場。時間拉回2005年,布魯內爾留言給艾普斯坦,提到「有個老師可以教說俄語,她不是金髮,2*8歲,課程是免費的,如果你打電話來,今天就可以上第一堂課。」

