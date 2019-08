荒淫富商女密友招募＋養成性奴　傳與FBI合作…曝光英皇室性醜聞

Embed from Getty Images

▲艾普斯坦與麥斯威爾是前情人兼親密好友。

記者吳美依/綜合外電報導

英國名媛麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)被指控協助前男友艾普斯坦的性交易仲介,招募未成年女孩並培養成「性奴」,為地位崇高的男人提供性服務。據悉,她徹底否認有任何不當行為,但是將要配合FBI的調查,如此一來,有可能讓好友安德魯王子(Prince Andrew)的性醜聞也跟著全面曝光。

Prince Andrew with a known trafficked minor Victoria Roberts and smiling in the background, Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein’s business partner and child procurer and ‘trainer’. Daughter of media Nigel Robert Maxwell. pic.twitter.com/9mvTfQTnZy