荒淫富商女密友招募＋養成性奴　傳與FBI合作…曝光英皇室性醜聞

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▲艾普斯坦與麥斯威爾是前情人兼親密好友。

記者吳美依／綜合外電報導

英國名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）被指控協助前男友艾普斯坦的性交易仲介，招募未成年女孩並培養成「性奴」，為地位崇高的男人提供性服務。據悉，她徹底否認有任何不當行為，但是將要配合FBI的調查，如此一來，有可能讓好友安德魯王子（Prince Andrew）的性醜聞也跟著全面曝光。

Prince Andrew with a known trafficked minor Victoria Roberts and smiling in the background, Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein’s business partner and child procurer and ‘trainer’. Daughter of media Nigel Robert Maxwell. pic.twitter.com/9mvTfQTnZy — Heavenly Antennas (@HeavenlyAntenna) August 11, 2019

▲英國安德魯王子（左）、自稱淪為性奴的女子裘福利（中）及麥斯威爾。

根據最新公布的法庭資料，現年36歲的受害者裘福利（Virginia Giuffre）指出，麥斯威爾邀請未成年少女為各國富商名流按摩，後來卻變樣成為性服務，對象包括政客、金融經理、外國總理、知名首相，「有太多人了，對我來說太難把每個人都記住。」她被培養成「性奴隸」，還「出租」給安德魯王子，在麥斯威爾家中、艾普斯坦的加勒比海小島等地，發生過好幾次性關係。

麥斯威爾對此一概否認，也尚未被起訴任何罪名，但是聽見這些指控時，卻一臉錯愕沮喪，不小心撞到桌子。她說，「這個可怕的故事已經公諸於世，而且會被一再流傳，但我知道，這些百分之百是錯誤的。」辯護律師也表示，「毫無證據支持這個奇異又荒謬的說法。」

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▲麥斯威爾被指控涉嫌仲介性交易。

麥斯威爾11日表示，願意與警方及FBI合作，針對安德魯王子進行調查。《每日郵報》指出，這將會帶來戲劇性的轉折，同時對英國皇室形象帶來巨大破壞。

研究此案的紐約市立大學社會學助理教授沃斯丘（Thomas Volscho）指出，麥斯威爾與艾普斯坦關係太過密切，已經成為檢方頭號目標，「他們想要抓某個人來負責，她身上將會有很巨大的壓力。我想，她應該已經被嚇呆了。」

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▲ 麥斯威爾是英國已故媒體大亨的女兒。

綜合外媒報導，麥斯威爾是英國媒體巨頭羅伯特麥斯威爾（Robert Maxwell）的女兒，1990年代與艾普斯坦相戀，分手後仍然保持「最好朋友」的關係，甚至曾被艾普斯坦前任管家形容為「屋子裡的女主人」。

一名朋友表示，麥斯威爾是牛津大學的風雲人物，個性神祕驕縱，自從父親過世以後，內心崩壞表露無遺，到了美國以後更是「長出冰冷的第二層皮膚」。另一名友人認為，麥斯威爾把艾普斯坦當成爸爸的替代品，「一個有權勢的年長者，第二個羅伯麥斯威爾。」