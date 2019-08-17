「電鍋炸彈客」長相曝！曼哈頓驚傳3爆裂物　警方打開傻眼：有興趣和他聊聊

▲3個電鍋被分別放在地鐵和街道垃圾桶旁，觸動紐約警方及反恐小組的緊繃神經。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約曼哈頓區驚傳一名黑髮的白人男子，於尖峰時段在地鐵和街道放置3個爆裂物；警方聯合反恐小組出動後，現已確認3個都是無害且型號相同的電鍋，但他們仍想找出該名亂丟電鍋的男子問個清楚。

根據美國「CNBC」報導，紐約警方（NYPD）和反恐小組於當地時間16日上午8時20分，在市中心福爾頓街地鐵站（Fulton Street）找到2個疑似爆裂物的裝置，後來證實只是不銹鋼電鍋，而且裡面空無一物，已經排除爆裂物的可能。稍後9時20分，警方在大約1.6公里外的雀兒喜區（Chelsea）第七大道與西16街街口，一個垃圾桶旁發現第3個電鍋，電鍋被黑色塑膠袋套住，並用膠帶封起來。

警方證實，3個電鍋型號相同而且都不具威脅性，目前尚未斷定是不是惡作劇，也暫時沒有將在地鐵站發現的2個電鍋與第3個電鍋歸為同一案。幸好隨行的拆彈小組不需要派上用場。

▲警方公布「電鍋炸彈客」長相。（圖／達志影像／美聯社）

警方指出，丟棄電鍋的是一名20多歲、黑髮高瘦的男子；基於該名男子於尖峰時段在人潮擁擠的地方棄置電鍋，他現在是警方「有興趣問幾個問題」的人物，罕見地並未稱呼該男子為嫌犯。

大都會運輸署（MTA）感謝警方與反恐小組的迅速反應，這場驚魂事件終於讓他們「鬆一口氣」。而紐約市之所以因為3個電鍋搞得幾乎全城出動，原因在於3年前雀兒喜區確實發生過一起恐怖攻擊事件。

2016年9月，男子拉嘻密（Ahmad Rahimi）在23街與27街，分別安置了1個壓力鍋炸彈，並引爆23街的炸彈造成30人受到輕傷；27街的炸彈則是在引爆前被一名女性發現，及時報警處理。幾天後，拉嘻密在紐澤西州的林登（Linden, New Jersey）和警方展開槍戰，隨後被逮捕，2018年身背數個無期徒刑入獄。

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