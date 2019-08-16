坐客運一瞥！他放大拍隔壁…「正港老司機」神淡定看A片　網笑噴：畫素一絕

▲原PO捕捉老司機正在看影片。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人以開車為職業，像是大貨車、計程車、客運司機等等，這些運將們一天待在車上的時間，比在家還要多，在車上偶爾難免需要打發時間。一名男網友日前在坐車時，就捕捉到隔壁車的一位運將化身老司機，「看影片」殺時間，讓其他人紛紛笑噴，「這樣才不會疲勞駕駛」、「今天的氣力就靠這一片了。」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張照片，文中表示「老司機說的對，買車還是買高一點，視野才會比較好」，只見原PO似乎坐在客運上，隔壁一台遊覽車正好停在旁邊，不清楚是在休息還是等發車，而吸睛的則是坐在駕駛座的司機。

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▲嗯？司機在看什麼影片？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

仔細看看照片，運將正拿著手機看影片，但他並不是在看什麼新聞或趣味影片，螢幕播放出來的是香豔火辣的「成人愛情動作片」。雖然看著A片，但這位司機看起來相當淡定，完全沒有任何想要發洩慾望的動作，只是雙手拿著手機兩邊、舒服地靠在椅背上盯著螢幕，跟平常人在家坐沙發看電視的姿勢相似度99%。

▲欸！大白天的怎麼突然發車了啊？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到照片後，其他人紛紛笑噴，「我覺得樓主不光是車高，相機畫素也是一絕」、「老司機要開車了，快點上」、「開車才有精神」、「邊開車邊看感覺就很不好看」、「我們看那些提神都不算什麼！人家直接看A片」、「當兵開軍卡視線好，看過轎車駕駛在看檳榔辣妹，在車內打手槍」、「老司機真會利用時間」、「果然是老司機」、「開車累了，提神一下。」

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