玻璃吸管喝奶綠！妹子「最怕的事」發生了...曝後續：喉嚨很不舒服

▲原PO喝到玻璃吸管的碎屑 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

為因應政府減塑政策，近年來各種環保餐具、小物都相當流行，從環保杯套到免吸管珍奶杯都頗有市場。一名女網友近日從不鏽鋼吸管轉換到玻璃吸管，不料卻發生了一件「最恐怖的事」，網友們看完貼文也都嚇到表示「還好我沒買」、「矽膠的比較安全」。

「環保愛地球很重要，但自身安全更重要。」一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示自己平時都是用吸管喝飲料，肚子比較不會脹氣；由於之前用不鏽鋼吸管有敲到牙齒的經驗，她也在近日改使用玻璃吸管。

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沒想到昨日她和平常一樣用吸管喝著冰奶綠時，竟然喝到碎碎的玻璃渣，而且還不小心吞了下去，喉嚨也疑似被割到，很不舒服。原PO傻眼表示，她的吸管並非在便宜的網站購買，也完全沒摔過撞過，沒想到最可怕的事還是發生了。

貼文一出，許多網友都表示因為怕碎掉，所以才不買玻璃吸管，建議她換成矽膠材質的，「買矽膠吧！柔軟不易造成傷害」、「會不會是攪拌到冰塊撞碎的」、「大推矽膠的，可以咬又好收」、「我也不敢給小孩用玻璃的，怕他們摔破咬破」。

▲網友勸買軟材質的比較不會受傷 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也回應網友表示，自己一直以來都是使用冰霸杯和環保吸管喝飲品，她也不太確定是否是因為「熱漲冷縮」的關係所以破掉。不過她也透露自己目前狀況還算OK，如果後續真的有不適會就醫處理。

事實上不管使用什麼吸管都必須小心，尤其是易碎、堅硬的材質，先前就有一名英國婦人使用不鏽鋼吸管時不慎跌到，結果吸管直接插進她的眼窩，傷害到腦部，待救護人員抵達時已經沒有了生命跡象。

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