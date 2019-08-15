遊覽車開上華江橋機車道！車流回堵「如演唱會現場」…網友看傻了

▲遊覽車開上機車道，導致車流不斷回堵。（圖／翻攝自臉書社團「我是萬華人」，以下同）



記者柯振中／綜合報導

台北市萬華區的華江橋15日晚間發生一起烏龍，一名駕駛遊覽車的司機疑似不熟路況，行經華江橋時，不小心開上機車道，導致橋上、桂林路一帶出現車流回堵的情況，有如演唱會排隊現場。網友看完後傻眼回應，「30多年來第一次看到，強啊。」

一名網友在FB社團「我是萬華人」上說明，15日晚間8點左右，華江橋「萬華→板橋」的路段，有一輛遊覽車誤闖慢車道，請各位機車駕駛改走快車道或改走其他橋。

依據網友貼出的照片，這輛「大台北客運」遊覽車卡在機車道中央，導致車流不斷回堵，所有機車的煞車燈都已經亮起；桂林路242巷一帶也嚴重塞車，許多機車騎士停在路邊等待，甚至有人拿出手機拍照、錄影。

眾人看完後傻眼，紛紛回應，「太扯了吧，遊覽車怎麼會走慢車道呢」、「第一台走錯的遊覽車」、「30多年來第一次看到，強啊」、「遊覽車，真牛，可能是目前最扯的一次」。

不過，也有人說明，「是不熟台北路況的司機吧！只不過他也很離譜，開車不用看標示的，地上也有機慢車專用」、「應該是路線昏暗，谷狗（Google）沒帶到和平西路上橋」。

▼遊覽車開上機車道，讓眾人看傻了。

