人被夾在門外「懸空拖行400M」...女摔馬路噴血　公車司機冷嗆一句　網氣肉搜

▲女子身體懸空在門外，情況非常驚悚！（示意圖／翻攝Google Map）

網搜小組／劉維榛報導

台中一名男網友搭公車，他順利上車後，卻發現後方的女子的手腳被車門夾住，下秒司機開始催油門前行，眼睜睜看著對方懸空在外被拖行，原PO嚇得向司機求救，但足足開了400多公尺才剎車。最後開門時，女子瞬間跌落馬路，全身傷痕累累又出血，而司機冷血回嗆一句話，讓大批網友拳頭硬了。

這名男網友在臉書《爆料公社》分享驚悚搭車事件，9日晚上飄著雨，他在科博館搭上一輛公車，一名女乘客跟隨在後，怎料她左手左腳踏上車廂後，車門隨即猛烈關起，駕駛完全沒察覺異狀，便踩油門向前行。

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原PO慌了，「她整個人就被夾在車外，被公車懸空拖著」，趕緊跑到前方向駕駛呼救，女乘客被拖行到忠明南路口，司機才急煞車，「開門瞬間，那個女生也跌落到馬路上」，嚇得所有乘客上前攙扶。

原PO回憶，司機罔顧人命，還把責任推給乘客，「後面的車門看不到人啦，要從後面的車門上車，還不動作快」，但明明後方有監視器可監看，由於當時一陣混亂，他也懶得繼續爭辯。

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▲科博館到忠明南路口，約400公尺左右！（示意圖／翻攝Google Map）

至於女乘客傷勢嚴重，「腳扭到、右手肘也擦傷整個流血，然後還撞到頭，全身也都是濕的，反正整個人就是很慘就對了」，礙於原PO要趕搭客運，無法陪對方去醫院檢查，他只好暖心叮嚀，「這種事不是妳的錯，妳要記得打電話跟市政府申訴，就醫的紀錄收據都要保留，然後傷勢也要拍下來」，而女乘客似乎被嚇到，手部不斷發抖，「說自己沒事自己沒事…」讓人很是心疼。

原PO下車後，越想越不對勁，「我覺得那個司機實在是太可惡了」，忍不住打給1999申訴一番，希望能讓駕駛的道應有的教訓。如今過了幾日，原PO仍感到愧疚不已，「當下應該先請其他人抓住那個女生的手，這樣開門時她才不會掉下去，做法上應該還可以更好的」，對此也不忘對通勤族喊話，大家在搭公車時真的要小心一些。

驚悚的搭車故事，也讓大批網友火冒三丈嗆聲肉搜，「爛司機」、「版主真是正義熱血」、「我也被台中公車的車門夾過 不知道在急什麼」、「要報警比較好」、「我時會想是不是台中10公里免費，所以才會弄得公車司機的水準很差，X客的也一樣差，打電話申訴也沒用」、「 司機都不看後照鏡跟攝影機的嗎？」、「您很有正義感，台灣需要更多的像您一樣的人，讚！」、「台中公車司機素質真的差很多，我就親眼看過有人的腳被門夾住拖行，很多司機根本就沒在看乘客上車了沒，而且申訴根本沒屁用」、「這司機該好好表揚一下了～極品」。

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