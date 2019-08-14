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吃鍋附「包心黃花瓣」！食材真面目曝光超罕見　網推去芯沾醬：滑滑的好吃

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原PO吃火鍋看到很特別的食材。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人喜歡吃火鍋，因為可以煮各種食材享用。一名男網友日前去吃涮涮鍋，發現一種很特別的食材，讓他感到很新奇，「這竟然也可以吃」。原PO接著附上照片，只見從剖面圖來看，這種植物就像包心白菜，是一層一層的樣子。有人公布解答後，也讓網友相當意外，「第一次看到」、「沒吃過，看起來好特別～」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，文中表示「第一次吃涮涮鍋看到有附這種特別東西，這竟然也可以吃」。仔細看看照片，只見他拿著一個和半個手掌差不多大小的植物，外表是像花瓣或葉子的東西一片一片往上包住，從剖面來看，確實是層層包住中間的芯，彷彿包心白菜一般。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲▼竟然是火龍果花！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

不過這到底是什麼呢？就有網友留言解答，「火龍果的花苞，也可以拿來炒，好吃。」看到貼文後，其他人紛紛留言，「我以為是玉蘭花」、「第一次看到」、「沒吃過，看起來好特別」、「長知識了，下次吃吃看」、「還真的沒看過欸！」

有人好奇發問吃法「外面的皮要剝嗎？還是整個吃？」網友則是回答「整個吃。」至於口感的部分，每個人都有不同看法，「這個很好吃，滑滑的」、「火龍果花……實在是口感不好，也沒啥味道」、「這個菜味很重」、「去花芯，沾醬好吃」、「花蕊花心去除、曬乾，可以煮湯唷！」

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關鍵字：涮涮鍋,火鍋,食材,火龍果花,花苞,爆廢公社公開版

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