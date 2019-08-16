限量逼出高手！她用羊毛氈「高仿還原」乖乖悠遊卡　網讚爆：求訂

▲限量逼出高手，她用羊毛氈「高仿還原」乖乖悠遊卡。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

悠遊卡公司14日首推出的「好運乖乖來造型悠遊卡」造成民眾瘋搶，網路上還有人開出上千元的價格轉賣。一名網友就在臉書「爆廢公社」感嘆，自己怎樣搶都買不到乖乖悠遊卡，最後乾脆自己動手用羊毛氈做一個。照片分享後也立刻引發網友熱烈討論，狂讚原PO「真的太有才華啦。」

照片可以看見，原PO使用羊毛氈製作了一個「乖乖悠遊卡」，左上角還打出一個洞嵌入鑰匙圈，中間的繡好花紋幾乎也與「乖乖悠遊卡本尊」一模一樣，讓人不禁感嘆原PO的巧手。原PO也留言笑說，因為買不到乖乖悠遊卡，但自己又真的非常想要，所以才決定用羊毛氈做一個。

▲網友紛紛秀出自己做的DIY吊飾。（圖／翻攝自爆廢公社）

其他網友看了紛紛留言稱讚說，「能跟妳預約一個嘛」、「限量逼出好多高手」、「一個悠遊卡激發出好多神人的潛能」、「這個就更特殊了，別人都沒有，好棒」、「超像的，逼真，手工了不起」、「好厲害，可以求訂購一個嗎」、「這才是獨一無二，悠遊卡一堆人跟風炒價，根本沒那價值。」

此外，除了原PO用羊毛氈製作之外，網路上也出現其他類似的創作，像是有人使用迷你款的零食袋DIY做成吊飾，還有人乾脆直接買一包乖乖打洞嵌入鑰匙圈，有網友就傻眼說「天啊，這算是跟風文了嗎，一直被狂洗版」、「自己動手做的更稀有啦。」