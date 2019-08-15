每月「最高補助9萬」有效！　交部2個月招募215名客運駕駛

▲「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」已完成9場次招募活動。（圖／公總提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

客運駕駛缺員問題嚴重，進而引發駕車及工作超時等問題，交通部長林佳龍上任後列改善目標，公路總局6月12日推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，從攬才、育才及留才等3方面給予優渥補助，每名駕駛最高補助9萬元。公路總局統計，全台已完成9場次招募活動，吸引近2000人次參加，2個月來招募215名駕駛，是最成功的一次招募活動。

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▲2個月活動成功招募215名駕駛。

公路總局表示，「安薪方案」包含任職滿3個月給予1萬餘元駕駛訓練費用與每月2萬3100元安家生活津貼的「育才」補助，以及任職滿6個月給予3萬元的「留才」獎勵。除費用方面之補助，公路總局也注意到工作環境、勞動條件及薪資待遇方面的問題，已協調客運業者對此次招募上線的駕駛員完善各項在職訓練及輔導措施，並設法改善駕駛薪資待遇，在駕車時間方面也有更嚴謹的要求，讓駕駛朋友們能夠安心任職，無後顧之憂。

公路總局指出，鑒於6至8月間已辦理的9場招募活動成效良好，未來將適時追加辦理。補助方案實施至109年11月底為止，有意擔任客運駕駛員的民眾，如未能趕上先前舉辦的招募活動，仍可自行向客運業者應徵，凡符合補助條件，錄取後亦可享有相關補助，期能透過本次方案，儘速解決客運駕駛不足問題，並協助有意擔任客運駕駛的民眾找到好的工作機會。