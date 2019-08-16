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Gogoro反萌差！北投妹羞討拍照　郵差「尷尬一個動作」man爆　網笑炸：超派

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▲Gogoro反萌差！北投妹羞討拍照　郵差「尷尬一個動作」man爆　網笑炸：超派（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲郵差似乎露出尷尬表情，讓人會心一笑！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

為了節能減碳，郵務車華麗轉身變成電動車！北投一名女網友透露，日前出門恰好驚見郵差先生正在送信，讓人驚奇的是，機車竟換成狗狗肉，她主動衝上前討拍照，對方二話不說，擺出專業姿勢任粉絲拍好拍滿，掀起大批網友被萌炸了。

北市一名女網友在《台北之北投幫》分享有趣照片，昨（15）日在公館路上看到郵差先生，看似稀鬆平常的景象，她卻驚喊「好前衛、好可愛」，仔細一看畫面，郵務車並非大家所熟悉的野狼125，取而代之的是超萌的Gogoro電動車，外觀被漆成綠色，毫無違和感，飄散一股無形的親和力。

請繼續往下閱讀...

原PO笑稱，第一次看見電動郵務車，興奮上前向郵差表明，想拍照留念，而對方也擺出專業騎車POSE，讓她拍好拍滿！照片一貼出後，瞬間萌翻一大票網友「真口愛，辛苦了」、「超派的」、「今天有看到，對眼了兩秒」、「也有gogoro警車」、「環保綠先鋒」、「這位郵差大大應該是本年度上北投幫最多次的一人」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲Gogoro反萌差！北投妹羞討拍照　郵差「尷尬一個動作」man爆　網笑炸：超派（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲綠色郵務車超萌！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

正因廢氣汙染嚴重，環保愛地球人人有責，不過有網友在PTT問到，「Gogoro應該跑起來屌打大部分的機車了，但二代看起來是不是有點矮啊，而且蓄電量會不會追人追到沒電啊，有沒有警車Gogoro的八卦？」

該文章也引發網友關注，有人回應「換電池一分鐘就好，警局旁邊有站就解套」、「警用換電站再設定，固定幾顆給警用，保證警用車隨時有滿滿電力」、「如果你是愛催到時速70/80的，當然撐不到」、「狗狗肉起步超快，拚起步就行了啊」、「警局應該可以裝換電站」。

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關鍵字：郵差,郵務車,狗狗肉,gogoro,北投

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