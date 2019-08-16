快訊／敖博勝批韓國瑜匪類被開除　「楊秋興第二」1430親上火線

▲韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨中常會日前通過「禁止抹黑韓國瑜條例」，前高雄縣長、國民黨中評委楊秋興因此遭到開除黨籍。不只楊秋興，黨代表敖博勝也因為在節目中批評韓國瑜而被開除黨籍。他16日下午14時30分將召開記者會，痛批國民黨成了一言堂、藍色恐怖，「國民黨將因為韓國瑜將邁向萬劫不復之地」。

針對楊秋興以及敖博勝因日前公開攻擊韓國瑜，高雄市黨部決議祭出黨紀處分，開除2人黨籍，並將以最快速度陳報國民黨中央考紀會，由中央盡速處理。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺表示，楊秋興及敖博勝掛著黨職卻屢次在公開媒體及網路平台，以不實言論詆毀黨提名總統參選人韓國瑜，事證明確。

敖博勝16日下午將召開「藍色恐怖來了？！」記者會，批評國民黨成了一言談。他受訪時表示，國民黨稱他這次被開除的原因有二，第一是上節目中提到，有長輩曾跟自己說到韓國瑜喝酒一事，該名長輩稱「韓國瑜喝酒慘況用匪類來講都還太輕」，主持人說了一句，「比匪類還匪類？」自己回應「是」，結果就被認定是抹黑韓國瑜。

第二點理由則是因為提到「我愛國民黨但更愛中華民國」，沒想到卻被國民黨認定是批評韓國瑜，敖博勝不滿表示，自己說的話都是事實，甚至有證據，國民黨卻連黨員講真話都無法接受。

▲敖博勝。（圖／翻攝自敖博勝臉書）

敖博勝指出，他有兩點訴求，第一是國民黨不該變成一言談或藍色恐怖，「講真話的被開除，講謊話的去選總統」，國民黨如果硬要推一個不適任的候選人去選總統，就是全黨救一人、一人毀全黨，「我非常憂心，國民黨的禁黑韓國瑜條款就像國王的新衣，看到一個沒穿衣服的國王，還要簇擁他出去，丟臉的是誰？」

敖博勝說，「我愛國民黨，我更愛中華民國，不希望國民黨推出這樣不適任的候選人，希望韓國瑜知所進退，為了國民黨，主動退出選舉」。

敖博勝強調，召開記者會，就是希望喚醒黨，國民黨不該走回頭路，「國民黨一直批評民進黨是綠色恐怖，你現在韓國瑜條款出來，不是邁向勝選之路，為了維護不適當的候選人，受傷的會是誰？國民黨將因為韓國瑜邁向萬劫不復之地。」

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