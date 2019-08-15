過年摸麻將...韓國瑜刻意說謊？　許淑華曝真相

▲韓國瑜打麻將照片遭曝光，許淑華當時也正在桌上。（圖／翻攝自ETtoday粉絲團新聞留言）

記者徐政璿／台北報導

針對高雄市議員林智鴻在臉書上攻擊市長於過年期間打麻將賭博一事，韓國瑜競選總部執行長林國正表示，民進黨惡意指這場「家庭同樂活動」為賭博行為，這根本就是一場大驚小怪的烏龍爆料。同行的國民黨立委許淑華則說，這只是親友之間的娛樂，麻將是飯店所提供的娛樂器材之一。

許淑華表示，照片是今年農曆過年期間，她與韓國瑜一家人到峇里島度假時，飯店所提供的娛樂器材，她與男友及韓國瑜在公開場合只是親友的娛樂，並沒有賭注更不是賭博，卻遭人刻意渲染，扣上韓市長說謊的帽子。

許淑華說，春節期間她和男友及韓國瑜、李佳芬、韓天、韓冰一家到峇里島度假，因為韓天平常只有玩手機APP線上麻將遊戲，沒有玩過真的麻將相當好奇，因此提議一起玩看看，大家教他怎麼玩。

許淑華說，這只是親友之間的娛樂，桌上也沒有賭注，如果有獎品，也只是飯店的巧克力糖果，就和其他人過年會玩撲克、麻將當消遣一樣，並非賭博，而且韓國瑜和李佳芬玩一下子後就去散步，綠營卻把韓市長的語病渲染，硬要把家庭聚會說成韓國瑜說謊。

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