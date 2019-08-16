不可思議韓國瑜中午才上班！林智堅：每天8點晨會 市政沒做完就不下班





▲韓國瑜、林智堅。（圖／翻攝韓國瑜臉書、新竹市政府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文16日前往新竹參訪市立動物園，市長林智堅全程陪同。林智堅受訪時提到高雄市長韓國瑜「每天至少批十件公文」說法，他傻眼表示，最感到不可思議的是對方居然能接近中午才上班。

林智堅表示，「每一個地方首長施政都非常繁瑣，我個人比較驚訝不可思議的是說，韓市長聽說每天11點、1點才上班，讓我訝異，新竹市政府每天八點晨會，同仁如果錯過高鐵可能會感到罪惡感，因為市長臉色不會太好看，人民在意的還是會做實事的人」。

至於自己幾點下班，林智堅說，市政沒有做完就沒有下班，早一點下班九點十點，但回到家還是在划手機關心市政，「民眾在意的不是幾點上班，而是選舉期間的政見轉換成政策，這才是人民關心的，就像新竹市立動物園是我選市長時的政見，現在已經逐步實現，今年年底就會完成」。

此外，林智堅也特別感謝總統蔡英文及各部會首長、立法院支持前瞻建設的委員，讓新竹得以有足夠經費建設地方。

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