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罷韓遊行遭拒！Wecare高雄備「高粱配生大蒜」遊行申請書直奔市長室

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記者洪靖宜、賴君欣、吳奕靖／高雄報導

台灣基進與Wecare高雄在12日共同遞件申請「罷韓大遊行」，在14日收到市警局「不予許可」的公文，他們質疑，韓國瑜選前一句「政治意識形態抗議及遊行通通不准」確實已經成為各機的大緊箍咒。因此今(16日)台灣基進高雄黨部主委李欣翰、wecare高雄發起人尹立等人選擇到鳳山行政中心，再次遞送申請書，並指名給韓國瑜，同時還備有韓國瑜高粱特調。

▲▼WeCare台灣基進召開遊行申請遭阻記者會。（圖／記者賴君欣攝）

▲尹立拿出特調高粱。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼ 帶「韓市長高粱特調」奔行政中心！送罷韓遊行申請　WeCare：韓國瑜不要違憲 。（圖／記者賴君欣攝）

▲特調高粱。（圖／記者賴君欣攝）

「罷韓大遊行」被拒絕原因，尹立提到，市警局不予許可的主要理由是「沒有文化局的場地同意書」，而他先前已親自跟市警局說明，第一，此遊行在五福路集合，沒有要進入文化中心，在駁二前解散，沒有要進入駁二，既然沒有要使用文化局場域，又何需場地同意書？第二，已於8月9日向養工處申請路權，只要申請到路權，道路是清空狀態就符合就地集合、遊行及解散之用，但養工處卻回應「警察局准許你們遊行，我們才准路權」。

Wecare高雄發起人尹立表示，為凸顯市府利用行政權糊弄社會運動的荒謬手法，特別準備媒體所報導韓市長最愛的特調「高粱酒加大蒜」，比喻「高粱酒就像是韓市長的行政權，局處如同是左右手，左手敬右手，右手敬左手，都是韓市長的市府單位唱雙簧，結論就是通通不准」。尹立與台灣基進高雄黨部主委李欣翰舉杯回敬韓國瑜市長，拜託不要再玩左手敬右手、右手敬左手的遊戲，把遊行權還給人民。

尹立要求市府召開跨局處協調會議，他說「能不能告訴我，我現在走頭無門，警察局不理我，工務局說你去找警察局，那我要找誰，現在只能來找市府，不找找市長幫忙，我找誰幫忙，最後決定權在他手上」，他也強調「這一個是合法的人民的權利，韓市府現在的做法是違憲」。

▲▼WeCare台灣基進召開遊行申請遭阻記者會。（圖／記者賴君欣攝）

▲由行政暨國際處機要科科長蔡欣宏收下申請書。（圖／記者賴君欣攝）

最後一行人拿著申請書到市長室外頭，由行政暨國際處機要科科長蔡欣宏出面接受申請書，表示會依程序轉呈。

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關鍵字：韓國瑜,Wecare高雄,罷韓

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