快訊／「國家機器」拍韓國瑜打麻將？　林智鴻曝光爆料者手機照片

記者楊蕓、林銘翰／台北報導

高雄市議員林智鴻踢爆高雄市長韓國瑜在峇里島打麻將，韓國瑜反擊「國家機器監視他」，對此，林智鴻15日北上召開記者會，公布照片證據打臉韓國瑜說法。

林智鴻指出，提供照片者本人的手機，時間顯示為2019年2月4日23時32分，真真確確，由手機拍的照片。為了確保真實性，還向他求證手機品牌與型號，此外，當事人向他說，看到韓國瑜出現，覺得驚訝所以拍下照片。直接打臉韓國瑜「國家機器」的說法。

日前韓國瑜稱自己上任後「沒再打過一場麻將」，遭林智鴻PO照打臉，爆料韓國瑜在過年期間，與立委許淑華等人在峇里島度假時打過麻將。韓國瑜則解釋，他指的是在高雄市沒有打過麻將，並質疑根本是有心人士用「國家機器」監視他。

對於韓國瑜的說法，林智鴻15日指出，爆料者是持三星S9手機，並非韓國瑜所說的專業相機，還有網友PO上另一個角度的麻將照，顯示並非只有1人拍到照片。

林智鴻表示，政治人物公開講話要有所本，不能打迷糊仗，「韓國瑜說國家機器監控，請他說出誰監控？誰指示？」限期下午5時前提出具體證據並公開說明，「若韓國瑜提不出具體證據，須公開道歉，並承諾退出政壇。」

▲林智鴻公布照片證據打臉韓國瑜市長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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