快訊／韓國瑜打麻將時間曝光　爆料者看不下去提供手機照：2019年2月4日23：32

記者楊蕓、林銘翰／台北報導

高雄市議員林智鴻踢爆高雄市長韓國瑜在峇里島打麻將，韓國瑜反擊「國家機器監視他」，對此，林智鴻15日北上召開記者會，公布照片證據打臉韓國瑜說法。林智鴻指出，提供照片者本人的手機，時間顯示2019年2月4日23時32分，真真確確，由手機拍的照片。為了確保真實性，還向他求證手機品牌與型號，據當事人表示，看到韓國瑜出現，覺得驚訝所以拍下照片，直接打臉韓國瑜「國家機器」的說法。

▲林智鴻曝光爆料者手機拍攝時間。（圖／高雄市議員林智鴻提供）

林智鴻表示，爆料者是單純的生意人，從事食品業的上班族，跟家人到峇里島旅遊，在度假村的公共區域拍下照片，照片中有酒吧吧台、沙發、麻將區和表演區，爆料者只有提供一張背對鏡頭的照片，聽到韓國瑜說「國家機器」監控他，覺得看不下去，才決定曝光爆料者的手機拍攝確切時間，爆料者則因自己是生意人，擔心影響到事業所以表達不要出面說明。

昨日打麻將照片曝光後，網路上陸續有其他角度拍攝的照片，林智鴻表示，他所取得的照片只有背對鏡頭的那一張，至於有網友貼其他角度的照片到他臉書上，「代表不只一組人看到」，不過，那些照片源頭目前還查不出來。

日前韓國瑜稱自己上任後「沒再打過一場麻將」，遭林智鴻PO照打臉，爆料韓國瑜在過年期間，與立委許淑華等人在峇里島度假時打過麻將。韓國瑜則解釋，他指的是在高雄市沒有打過麻將，並質疑根本是有心人士用「國家機器」監視他。

▲林智鴻曝光爆料者手機拍攝時間。（圖／高雄市議員林智鴻提供）



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