年輕人能扛大任？林飛帆盼王定宇留任常委：批評鼓勵都是養分

▲林飛帆。（圖／翻攝自民進黨臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆15日深夜於臉書發文，分享接任副祕職位一個月後的感想。對於年輕人是否能擔起重責大任的質疑，他再次感謝總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、民進黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉給機會，「我會盡力！」

林飛帆表示，這個月來自己經歷許多事情，從一開始的忙亂，現在也慢慢穩定下來了。他說，「黨內的文宣群工作、青年工作與幾個重要議案討論都在進行，也漸漸上軌道了，雖然距離達成目標還有距離，但我會全力以赴。其實，從我進來到現在，黨內外批評和鼓勵的聲音一直都有。對我而言，都是養分。」

針對一些朋友擔心，沒有派系和政治資歷的年輕人是否能夠擔起這樣的重責大任，林飛帆說，各種批評自己都虛心接受。他提到立委王定宇於中常會上辭去中常委，並提醒黨內用人，「這也提醒我，我的努力不夠，未能讓大家認同我們。而我的心情和主席、秘書長和與會中常委都一樣，希望王委員能留下來」。

林飛帆提到，要在短時間內讓所有人支持這些年輕人並不容易，「但我們會盡力去證明，也希望大家給我們一個機會」。他也再次感謝小英給機會，「我很感謝蔡總統、陳菊秘書長、卓主席和羅秘書長，給我這個機會一起在這個危及時刻一起打這場仗。距離大選只剩不到五個月，在這個位置上，盡力連結每一個同志，和大家一起努力，是我的責任。我會盡力！」