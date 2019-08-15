「台中市長公文如山、台南市長凌晨上工」　阮昭雄虧韓：粉身碎骨睡到中午

▲韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄15日於臉書發文，提及看到高雄市長韓國瑜稱自己每天至少批10件公文。阮昭雄以桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲相比，大酸韓國瑜是「粉身碎骨睡到中午」。

阮昭雄說，今天看到一則新聞，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜挨批「上任後沒在批公文」 ，韓市長回應，「我每天至少（批）10件公文以上」，並說「副市長、局處、秘書長、副秘書長都有其職責」，反擊質疑聲浪。

阮昭雄以同為「責任制」的其他五都市長相比，首長皆早出晚歸，台中盧市長「公文堆積如山」，台南市長黃偉哲13日清晨3點，更早早起床上工，監控豪雨災情。

阮昭雄進一步提到，「同樣面臨致災性豪雨，韓市長堅守『假日一定拚選舉』的原則，批完『10件以上公文』就下班，平日晚上參加輔選座談會，假日跑外縣市拚選舉。下午再上班，也能運作市政。韓市長對『責任制』和『分層負責』的超前理解，讓其他市長瞠乎其後，堪稱『無為而治』的典範啊！」

另外，阮昭雄也提及近來高雄登革熱肆虐、雜草未清、愛河變色、岡山淹大水等現象。他酸，「一定是分層公務員的錯，或有人惡意卡韓，或是中央不給錢的緣故，絕非『每天至少批10件公文以上』的韓市長『荒廢市政、只顧選舉』造成的惡果喔！」

阮昭雄最後感嘆，玩笑話說完，還是希望韓市長競逐大位之餘，多關心市政，「近來常因極端氣候導致人民財產、生命損失。希望行政首長緊盯各單位，避免因決策失當導致無謂傷亡」。文末，他再超酸標記，「選舉行程凌駕市政經營、粉身碎骨睡到中午」。