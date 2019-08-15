22年來首次歲入歲出平衡！陳其邁：拚經濟民進黨政府做得到

▲陳其邁說明蔡政府財政狀況。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁15日透過臉書發文，說明蔡政府執政下，讓台灣達到22年來首次歲入歲出平衡，另外，2019年台灣經濟成長率為2.34％，是亞洲四小龍之首，「拚經濟民進黨政府做得到」。

陳其邁表示，持家的朋友都知道，要顧好一個家，收支平衡很重要，治理國家也是一樣的道理，「今天行政院會通過109年度中央政府總預算案，明年預算規模突破2.1兆元，『歲入與歲出平衡』，不用透過舉債，來籌措歲出的財源；相較於國民黨政府年年舉債，民進黨政府舉債數則是逐年下降。」

陳其邁進一步指出，蔡英文總統執政三年多持家有成，推動財政改革。從民國106年開始，中央政府的決算（最終收入支出結果）連續兩年都有賸餘，民國107年賸餘達到1109億，更是自民國94年以來的新高。

陳其邁說，蔡英文總統執政以來，嚴守財政紀律。蘇貞昌院長和行政團隊能節流，也能開源，才能在單身及婚育租金補貼、托育補助、減稅、興建社會住宅、長照2.0，每一項施政都要讓大家有感之下，繳出漂亮的財政預算成績單。

另外，陳其邁提及，行政院會15日通過，明年元旦起基本月薪將調至2萬3,800元，時薪調至158元，為了照顧青年勞工、二度就業婦女及中高齡就業者，預估有183萬本國勞工受惠。

陳其邁強調，民進黨執政，連續四年調漲基本工資，累計調高月薪3,792元，漲幅達19%；時薪38元，漲幅達31%。不僅如此，根據主計總處、亞洲銀行等機構預估，2019年台灣經濟成長率為2.34％，是亞洲四小龍之首，「拚國家經濟、拚生活更好，民進黨政府做得到」。