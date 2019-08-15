影／蔡英文差點被床「綁架」　體驗「躺一秒就不想起來床墊」魔力

記者陶本和／台北報導

總統府發言人張惇涵15日晚間表示，總統蔡英文下午特別前往參訪「嘖嘖群眾募資」，了解台灣最有影響力群眾募資平台的運作及多元數位服務現況。其中，她還特別體驗了「躺一秒就不想起來」之稱的台灣製手工床墊。

張惇涵說，蔡英文抵達現場後，創辦人兼執行長徐震跟總統分享嘖嘖創辦的理念及目前成果。徐震提到，平台的的名字來自於「嘖嘖稱奇」，期許大家都能在這看到驚奇、有趣的好點子；他舉倫敦海德公園的Speakers’ Corner為例，表示嘖嘖的自我期許就像Speakers’ Corner站上去就能自由發表言論的椅子般，讓站上這個平台的創作者，都能夠自由發揮創意長才。

張惇涵轉述，蔡英文與現場25組透過嘖嘖募資平台成功募資的團隊進行互動，這些團隊橫跨：公益、設計、飲食、遊戲、出版、插畫、傢俱等多元領域，她對於每個團隊的創意表現真的都「嘖嘖稱奇」。

其中，蔡英文特別試坐體驗有「躺一秒就不想起來」之稱的台灣製手工床墊，對於台灣女生所製作的木質拼圖能銷售40個國家也感到驚艷。另外，也有募資團隊利用貓的糞便當肥料種菜，再將耕作收入用來回頭照顧街貓，同樣有養貓的蔡英文為此感謝團隊夥伴對貓的用心照顧。

張惇涵說，蔡英文對於許多創作團隊都以台灣本土故事為題材，或者將台灣文化延伸至各個領域，表達高度的感謝與肯定。

張惇涵指出，延續之前參訪Dcard、Who's call等新創團隊，此次參訪嘖嘖群眾募資平台，希望持續繼續以行動，來鼓勵年輕人發揮創意與創業，傾聽並學習年輕人在各領域成功的經驗。總統看到發動募資提案的團隊，橫跨了許多產業與各個世代，令她非常驚艷。

▼總統蔡英文。（圖／總統府影片）

