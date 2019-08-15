影／蔡英文談2020選戰：選擇維持民主自由？還是逐步統一的路？

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文15日下午出席「DPP姊妹幫回娘家」座談會時表示，2020年選舉是很關鍵的選戰，是要選擇繼續維持民主自由的生活方式，繼續保有做自己主人的主權，還是走上一條逐步被統一的道路。

▲蔡英文出席「DPP姊妹幫回娘家」座談會。（圖／記者李毓康攝）



蔡英文下午在民進黨主席卓榮泰、國策顧問黃承國、顏志發，以及台北市黨部主委陳正德等人陪同下，參加民進黨婦女部主辦的「DPP姐妹幫回娘家座談會」，現場聚集500多位姐妹，熱烈歡迎總統到場。

蔡英文表示，台灣確實是一個很自由、民主且多元的地方，大家看到香港發生的事情，很多台灣人也有些憂心，將來是不是能夠永遠有自由、民主的生活方式。

「只要蔡英文做總統大家就不用擔心！」蔡英文說，明年1月的選舉是一個很關鍵的選舉，2020年就要決定，台灣是要繼續維持民主、自由的生活方式、保有自己做自己主人的主權，還是要走向一條逐漸被統一的道路。

▼蔡英文出席「DPP姊妹幫回娘家」座談會，現場支持者製作應援手牌。（圖／記者李毓康攝）



蔡英文接著提出三項任務給在場的每一位姐妹：首先，大家都是蔡英文的分身，蔡英文只有一個，但需要爭取更多選票，所以大家要幫忙宣傳執政團隊為台灣做了哪些事情、照顧了哪些人。

其次，蔡英文希望大家可以加入她的Line官方群組，以及臉書，會將正確的訊息傳給大家；最後，若是有人傳假訊息、抹黑民進黨、或是扭曲事實，她請姐妹們一定要站出來，將這些不實的傳聞及訊息作最快速的澄清。

蔡英文坦言，謠言確實是一個會影響選民抉擇的事情，這些謠言不是出現在公眾媒體上，當在很多私下場合聽到這些謠言在傳的時候，就應該要警覺，告訴黨、執政團隊，讓政府第一時間可以澄清，把謠言消滅掉。

蔡英文表示，民進黨，不論是總統府、行政院，或是黨、立法院黨團，都非常的團結，或許在有些地方有不同的意見，但大家都會坐下來好好商量，我們現在是前所未有的團結，因為大家都知道，2020年這場選戰關係到台灣的未來，民進黨一定要挑起責任，也希望姐妹們與民進黨團結在一起，2020年一定要勝利，讓總統過關、國會過半。

▼蔡英文出席「DPP姊妹幫回娘家」座談會。（圖／記者李毓康攝）

