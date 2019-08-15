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快訊／蘇貞昌嗆韓國瑜：國家機器很忙「沒時間搞你」

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市議員林智鴻踢爆市長韓國瑜在峇里島打麻將，引發藍綠政壇熱議，高雄市長韓國瑜則不滿質疑，是不是有國家機器監控。對此，行政院長蘇貞昌15日下午受訪時開嗆，「國家機器很忙，沒時間搞他」。

韓國瑜之前稱自己上任後「沒再打過一場麻將」，卻遭林智鴻PO照打臉，從照片中可以發現，韓國瑜是在過年期間與立委許淑華等人在峇里島打麻將，並遭指在Club med渡假村裡，擺了三、四桌麻將桌，在那裡摸牌到深夜。

對於林智鴻的爆料，韓國瑜反擊指出，在峇里島打麻將那一張又右手坐太太、左手是他兒子，可是那照片不是一般手機照，現在是人手一機，正常情況大部分人基於好玩好奇，會留做紀念都用手機照，可是那照片的畫素非常清楚，那是專業照相機，是有朋友提醒，他才驚覺我這不是一般手機照，這是不是有人在跟蹤？

蘇貞昌15日下午受訪時表示，自己不會打麻將，也沒有看到韓國瑜打麻將的照片，不過作為工作人物，難免會被人看到或拍照，公眾人物被檢視是基本也是應該的。至於韓國瑜稱國家機器介入，蘇貞昌嗆，「國家機器很忙，沒時間搞他」。

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關鍵字：韓國瑜,蔡英文,蘇貞昌

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