快訊／林智鴻北上秀「麻將照」：韓國瑜沒舉證就退出政壇





▲韓國瑜自稱就任市長後沒打過一次麻將，但被爆料說謊。（圖／林智鴻臉書）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市議員林智鴻踢爆市長韓國瑜在峇里島打麻將，引發藍綠政壇熱議，為了打臉韓國瑜的「國家機器」說，林智鴻15日特別北上，下午4時在立法院召開記者會，限期韓國瑜下午5時前提出具體證據，否則要求韓國瑜退出政壇。《ETtoday新聞雲》全程直播。

韓國瑜之前稱自己上任後「沒再打過一場麻將」，卻遭民進黨議員林智鴻PO照打臉，從照片中可以發現，韓國瑜是在過年期間與立委許淑華等人在峇里島打麻將，並遭指在Club med渡假村裡，擺了三、四桌麻將桌，在那裡摸牌到深夜。。

對於林智鴻的爆料，韓國瑜反擊，真的內行就可以看到，我們在峇里島打麻將那一張又右手坐我太太、左手我的兒子，可是那照片不是一般手機照，現在是人手一機，正常情況大部分人基於好玩好奇，會留做紀念都用手機照，可是那張那兩張照片的畫素非常清楚，那是專業照相機，是有朋友提醒我，我才驚覺我這不是一般手機照，這是不是有人在跟蹤？

韓國瑜表示，他希望不要這樣國家機器，國家的資源這樣濫用，一路這樣盯著高雄市市長，目的何在？可是這個照片大家仔細去看，不是手機照，這件事情讓很多人心裡起疑，新聞界朋友說覺得全身雞皮疙瘩都起來，怎麼會被跟蹤的這麼厲害？現在韓國瑜從頭到尾一天二十四小時被檢驗，「過年春節我講我在高雄市沒有打過一場麻將，我在高雄沒有打過一場麻將，沒有一場賭博過」。

▲林智鴻。（圖／記者賴君欣攝）

對於韓國瑜的說法，林智鴻15日也表示，爆料者是持三星S9手機，並非專業相機，他的臉書也有網友PO上另一張麻將照，顯示公開場合並非只有1人拍到照片；政治人物公開講話要有所本，不能打迷糊仗，韓國瑜說國家機器監控，要韓國瑜說出誰監控？誰指示？哪個單位？他限期韓國瑜下午5時前提出具體證據，並公開說明清楚，若韓國瑜提不出具體證據，須公開道歉，並承諾退出政壇。

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