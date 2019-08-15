韓國瑜遭爆近中午才上班！486先生曝「對照圖」　127字感嘆：真的太混了

▲高雄市長韓國瑜日前遭踢爆中午才上班。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前遭踢爆12日星期一上午11時43分才出門上班，高雄市新聞局長王淺秋回應，行政首長的工作為責任制，沒有固定的上下班時間。對此，網路紅人486先生則在臉書上PO出一張圖，指出前高雄市長陳菊每天早上8點準時開晨會，但韓國瑜卻是中午才出門上班，直批「太混了！」。

日前《ETtoday東森新聞雲》接獲民眾爆料，指韓國瑜12日上班當天上午，就待在他左營住所當中，直到快接近中午才出門，質疑韓國瑜拚選舉累了嗎？是否在家裡休息？對此高雄市政府新聞局長王淺秋回應：「行政首長的工作本來就是責任制，從來就沒有固定的上下班時間，加班也不會有加班費或補休，即使回到家常常都還在處理公務。」，但仍引起外界熱議。

▲韓國瑜遭踢爆近中午才出門上班。（圖／民眾提供）

知名網路紅人486先生在個人臉書分享一張組圖，內容寫著，「陳菊當高雄市長11年5個月，每天早上8點準時開晨會；韓國瑜當高雄市長才8個月，就中午才出門上班」。

486先生提到，日前赴高雄看公司裝潢進度，結束後搭計程車回高鐵，跟年約60歲的運將聊了一下，對方向他說，「韓國瑜做得非常好」，總統大選將票投韓國瑜。他聞言隨即詢問，運將認為韓哪裡好，對方回應，「他做得很認真很真誠」，486先生再追問，「他做了哪些事情？」。

但下秒運將的回答讓他無言了，對方稱，「市長才上任半年能做出什麼建設？」，他忍不住感嘆，「講真的我對韓國瑜沒有什麼好惡，但真的就事論事來說，真的太混了」。

▲486先生臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

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