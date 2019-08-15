蘇貞昌「抱小姐」抹黑舊聞PO臉書社團　綠營提告！網友急撤文

▲民進黨彰化縣黨部主委邱建富到警局控告網路貼文抹黑蘇貞昌的潘姓男子。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

打擊假新聞不手軟！民進黨彰化縣黨部主委邱建富日前才成立網路闢謠大隊，15日針對潘姓網友在臉書社團「員林人大小事」發文，誣指抹黑行政院長蘇貞昌「抱小姐」事件的假訊息，存證向警方報案提告。邱建富表示，快閃式網路造謠攻擊已造成當事人傷害，報警清淨網路行動絕不手軟。

2014年成立，人數已達10萬人的臉書社團「員林人大小事」，雖然貼文每天多達2000篇，但在原管理者退出後，該社團疏於管理，每日出現大量政治文章，引起網路激烈攻防。其中一名潘姓男子疑為韓粉，家住嘉義的他，卻經常在「員林人大小事」吹捧高雄市長韓國瑜，並發表黑蔡、黑蘇言論文章及影片，邱建富15日上午前往彰化縣警局提告。

邱建富表示，他在成立「網路闢謠大隊」後，就接到許多關心電話與舉發，尤其是這名潘姓男子。為了遏止網路不實謠言，他採取具體行動淨網，今天專程來提告。

他表示，潘姓網友或許是害怕被查報，雖已緊急撤文，但企圖逃避責任的行徑實不可取。這種快閃式的網路造謠攻撃，已然造成當事人的困擾與傷害！所以報警處理清淨網路的行動絕不手軟。

邱建富說，他絕對歡迎建設性的批評監督與建言，但也呼籲切勿成為擾亂台灣的幫凶，同時邀請大家積極參與共同來支持清淨網路的行動。

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