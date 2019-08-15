　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蘇貞昌「抱小姐」抹黑舊聞PO臉書社團　綠營提告！網友急撤文

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼民進黨彰化縣黨部主委邱建富到警局控告網路發布不實貼文抹黑蘇貞昌的潘姓男子。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲民進黨彰化縣黨部主委邱建富到警局控告網路貼文抹黑蘇貞昌的潘姓男子。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

打擊假新聞不手軟！民進黨彰化縣黨部主委邱建富日前才成立網路闢謠大隊，15日針對潘姓網友在臉書社團「員林人大小事」發文，誣指抹黑行政院長蘇貞昌「抱小姐」事件的假訊息，存證向警方報案提告。邱建富表示，快閃式網路造謠攻擊已造成當事人傷害，報警清淨網路行動絕不手軟。

2014年成立，人數已達10萬人的臉書社團「員林人大小事」，雖然貼文每天多達2000篇，但在原管理者退出後，該社團疏於管理，每日出現大量政治文章，引起網路激烈攻防。其中一名潘姓男子疑為韓粉，家住嘉義的他，卻經常在「員林人大小事」吹捧高雄市長韓國瑜，並發表黑蔡、黑蘇言論文章及影片，邱建富15日上午前往彰化縣警局提告。

邱建富表示，他在成立「網路闢謠大隊」後，就接到許多關心電話與舉發，尤其是這名潘姓男子。為了遏止網路不實謠言，他採取具體行動淨網，今天專程來提告。

他表示，潘姓網友或許是害怕被查報，雖已緊急撤文，但企圖逃避責任的行徑實不可取。這種快閃式的網路造謠攻撃，已然造成當事人的困擾與傷害！所以報警處理清淨網路的行動絕不手軟。

邱建富說，他絕對歡迎建設性的批評監督與建言，但也呼籲切勿成為擾亂台灣的幫凶，同時邀請大家積極參與共同來支持清淨網路的行動。

【更多新聞】

「狗界8+9」粗暴拆車全被錄！車主看完影片笑了…反應佛到爆

獨／海派「昆凌」包養價曝光！每月爽收40萬　再設局詐醫檢董座5千萬

派出所不倫戀！　已婚53歲副所長與23歲女警同寢42分鐘全都錄

ET快訊
眼睜睜看「19歲懷孕女友」遭5人性侵！男友無力救她羞愧自盡
淹水女騎士跌工地溺死　韓國瑜一句話「高雄警察變工安」
房間留下半瓶高粱…丁小芹弟「趴床上」長屍斑亡　她趕到醫院爆哭
快訊／蘇貞昌嗆韓國瑜：國家機器很忙「沒時間搞你」

關鍵字：假新聞,假訊息,員林人大小事,蘇貞昌,彰化縣警局,行政院長,抱小姐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

租車行員工私下開車載女友南下　老闆持刀怒捅險出人命

弟弟「58度高粱」喝一半身亡！媽媽急做CPR救不回　丁小芹蹲往生室外爆哭

宿舍淪砲房...班導「4度交疊」女學生！被抓包辯：她性幻想　一個動作下場GG

蘇貞昌「抱小姐」抹黑舊聞PO臉書社團　綠營提告！網友急撤文

房間留下半瓶高粱...丁小芹弟弟「趴在床上」長出屍斑亡　她趕到醫院爆哭

大雨淹水女騎士跌工地溺死　韓國瑜一句話「高雄警察變工安」

逼妻陪酒賺錢「他吸毒又當小偷」　關10年出獄咆哮…法官判離

桃園學生夏令營到台東大鳥戲水　「惡浪吞一人」家屬盼奇蹟

2歲童反鎖在BMW裡頭…爸爸請求破窗　最後責備消防員：為何刮到板金

不爽被提分手！他「揮刀刺死女友」載到水溝棄屍　11歲兒子目睹媽媽被殺

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

《德魯納》延宇轉世回來了　IU流淚看著他..「你過得好就好了」

租車行員工私下開車載女友南下　老闆持刀怒捅險出人命

弟弟「58度高粱」喝一半身亡！媽媽急做CPR救不回　丁小芹蹲往生室外爆哭

宿舍淪砲房...班導「4度交疊」女學生！被抓包辯：她性幻想　一個動作下場GG

蘇貞昌「抱小姐」抹黑舊聞PO臉書社團　綠營提告！網友急撤文

房間留下半瓶高粱...丁小芹弟弟「趴在床上」長出屍斑亡　她趕到醫院爆哭

大雨淹水女騎士跌工地溺死　韓國瑜一句話「高雄警察變工安」

逼妻陪酒賺錢「他吸毒又當小偷」　關10年出獄咆哮…法官判離

桃園學生夏令營到台東大鳥戲水　「惡浪吞一人」家屬盼奇蹟

2歲童反鎖在BMW裡頭…爸爸請求破窗　最後責備消防員：為何刮到板金

不爽被提分手！他「揮刀刺死女友」載到水溝棄屍　11歲兒子目睹媽媽被殺

因隊友失誤丟分　林暉盛靠三振化解危機

塵封30年遺址中秋點燈！「點亮十三層」夢幻視覺網暴動

印度若攻擊克什米爾　巴總理嗆：準備給德里一個教訓

讚賴清德展民主風度　蘇貞昌酸藍營初選：兩個政黨比高下立判

大豪雨彈襲高屏！8縣市豪、大雨特報　屏東泰武15小時下346毫米

老闆欠租惹禍！台中老牌運動會館歇業　牽連地主躺著也中槍

白雪不再純粹…塑膠微粒「隨風飄」至北極　人類每年恐吃下5萬個

早發現桃機標案不正常！林佳龍派員進駐桃機「體檢歷年重大工程」

Ean部落閣／住進印度洋上的棕櫚葉　到馬爾地夫除了浮潛還學「飛」

麻辣火鍋突然爆炸！　滾燙紅油噴「40公分高」5人慘被燙傷眼睛大腿

吊車吊籃18米高空脫鉤墜地　兒子全程目睹！老闆、工人彈出亡

社會熱門新聞

39歲夜班女作業員伴母屍1年　..

讓鄰居到家中「聊天過夜」　她叫..

丁小芹淚崩認賣假包　曝低收身分..

太平富二代槍手出殯　100輛超..

小姨子穿短褲睡覺太撩　姊夫指侵

2歲童反鎖在車裡…爸爸要求破窗..

她掏空公公4857萬！被抓包喊..

少校帶同袍妻出國　二審逆轉免賠

房間留下半瓶高粱　丁小芹弟弟亡

女研究生遭同學強行脫褲衝刺　隔..

9億存款遭盜用　銀行回應讓案情..

華航機師隱瞞病史　心臟裝支架飛..

國二女遭父性侵　淚訴家被毀了

竹北3樓透天厝大火　2人命喪火..

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌嗆韓國瑜：國家機器很忙「沒時間搞你」

高雄市議員林智鴻踢爆市長韓國瑜在峇里島打麻將，引發藍綠政壇熱議，高雄市長韓國瑜則不滿質疑，是不是有國家機器監控。對此，行政院長蘇貞昌15日下午受訪時開嗆，「國家機器很忙，沒時間搞他」。

蘇貞昌：明年元旦起最低月薪23800、時薪158

蘇貞昌報好康：單身、婚育租金補貼9/2上路

俊逸兒童廣播營打擊假新聞

清潔隊員平均1年5人死！全環總怒求這件事

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

名嘴爆韓國瑜酒國旅遊地圖！「小姐開衩到大腿」

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

蘇貞昌報好康：單身、婚育租金補貼9/2上路

丫頭IG報喜：正在懷孕！閨蜜女星狂喜「有了～」

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面