「國家監視」拍到打麻將　林智鴻嗆：韓國瑜無法舉證就退出政壇

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前表示自己自從上任後，就沒有再打過麻將，但卻遭民進黨議員林智鴻PO照打臉，韓國瑜在過年期間與立委許淑華等人在峇里島打麻將。對此韓國瑜卻指控「那兩張照片的畫素非常清楚，是專業照相機，是有朋友提醒我，我才驚覺這不是一般手機照，這是不是有人在跟蹤？」。對此林智鴻表示要韓國瑜拿出證據，否則應該要比照政治獻金發的毒誓，退出政壇。

▲韓國瑜打麻將照。（圖／市議員林智鴻提供）

▲韓國瑜質疑照片不是用一般手機拍的。（圖／記者賴君欣攝）



民進黨市議員林智鴻揭露，有民眾爆料在2月10號農曆過年期間，在峇里島看到韓國瑜和許淑華等人在打麻將，照片一出引發外界議論。不過，韓國瑜出面反擊，他提到「真的內行就可以看到，我們在峇里島打麻將那一張，右手坐我太太、左手我的兒子，可是那照片不是一般手機照，現在是人手一機，正常情況大部分人基於好玩好奇，會留做紀念都用手機照，可是那兩張照片的畫素非常清楚，那是專業照相機，是有朋友提醒我，我才驚覺這不是一般手機照，這是不是有人在跟蹤？」。

韓國瑜提到「我當然希望不要這樣國家機器，國家的資源這樣濫用，一路這樣盯著高雄市市長，目的何在？可是這個照片大家仔細去看，不是手機照，所以我覺得這件事情，讓很多人心裡起疑，新聞界朋友說覺得全身雞皮疙瘩都起來，怎麼會被跟蹤的這麼厲害？現在韓國瑜從頭到尾一天二十四小時被檢驗，而且過年春節我講我在高雄市沒有打過一場麻將，我在高雄沒有打過一場麻將，沒有一場賭博過」。

▲林智鴻要韓國瑜拿出證據。（圖／記者洪靖宜翻攝）

面對韓國瑜本人提出的質疑，林智鴻也說韓國瑜話說這麼篤定，應該是話有所本，他提到「敢不敢比照4千萬政治獻金之說，發退出政壇毒誓，請韓國瑜今天下午4點公布證據，你口中專業相機和哪種國家機器，哪個單位誰指使他去，無法公布證據就退出政壇」，林智鴻強調「打麻將不是問題，問題在於說謊，韓國瑜不公開道歉，試圖轉移焦點，這樣的言論應該退出政壇，不要說選總統，連當市長資格都沒有」。

林智鴻指出，相片是Samsung S9手機，絕非什麼專業相機，下午4點將在立法院中興大樓一樓101會議室，舉辦「公布照片證據打臉韓國瑜市長記者會」，林智鴻表示會提供相關證據，回擊韓國瑜的說法。