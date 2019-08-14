回應度假打麻將！　韓國瑜「就坐下來摸一摸」傻眼痛批：國家機器監視我？

▲韓國瑜表示，當時就是坐下來摸一摸 。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前指出，上任後就沒打過麻將，卻遭民進黨高市議員林智鴻透過臉書PO照打臉。對此，韓國瑜稍早也回應，小孩子看到麻將覺得好奇，當時就坐下來摸一摸，不是賭錢，而他也痛批，是不是從他當上市長後就被跟監？是不是有人用國家機器在監視我？

根據《聯合新聞網》報導，韓國瑜表示，當時是因為兒子韓天對麻將好奇，才坐下來摸一下，沒有玩錢，也更沒有賭博，當時大家只有坐了一會兒就離開了。對此，韓國瑜也再次表示，當市長以來，就沒有喝酒、沒有打麻將，當時是在和家人度假，人不在高雄也沒有打賭博麻將。

▲ 韓國瑜打麻將照片曝光。（圖／翻攝自ETtoday粉絲團新聞留言）

此外，李佳芬接受媒體訪問時表示，「那天只是好玩一下而已，吃東西，那邊很多人的，那邊是一個度假村，大家好玩一下而已，不知道被偷拍了，真是無聊。」而她也表示，「男的還有一位是許淑華男朋友，打電話的是我的小孩，好嗎？就大人跟小孩子玩啊，小孩不會玩。沒有牌搭怎麼玩，我的天啊！一圈二圈就玩不下去了，後來大家就散鼓了，那次去是放鬆嘛，剛選舉完啊。」

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