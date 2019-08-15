為選舉調漲基本工資？蔡英文：經濟有成長果實就該分享給人民

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

勞動部14日決議，109年元旦起，基本工資調整為2萬3800元，時薪調為158元。但是，這也被外界認為是為了2020選舉而調漲，總統蔡英文15日表示，是由勞資雙方討論的結果，沒有所謂選舉考量，經濟穩定成長，是共同努力的成績。此外，她也透過Line群組表示，經濟有成長果實就應該分享給人民。

109年元旦起，基本工資調整為2萬3800元，時薪調為158元。根據勞動部資料顯示，蔡政府上任後，薪資從起初的2萬8元，調漲至2萬3800，一共調漲3792元。

不過，這也被外界認為，2020年總統選舉將近，透過薪資條漲來幫助選情。蔡英文15日表示，勞資的問題，尤其是基本工資是依照法律規定每一年要考慮要不要調漲，時間到了勞資就要坐下來考量。

蔡英文說，主要由勞資雙方來討論，沒有所謂選舉考量，經濟穩定在成長，這是勞資雙方共同努力下達成的成績，希望在經濟成長之餘，勞工可以享受到經濟發展的成果，台灣工資水準可以持續成長。

接著，蔡英文也透過Line的官方群組表示，她的想法很簡單，經濟有成長，果實就應該分享給人民，而政府推動減稅、加薪，都是希望減輕年輕人及勞工朋友的負擔，並承諾會繼續努力。