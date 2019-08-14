麻將事件定調「家庭娛樂」　許淑華批綠營：刻意抓韓語病，實在太過頭！

▲許淑華接受電訪時表示，民進黨刻意抓韓語病來攻擊他，實在是「太過頭」。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

高雄市長韓國瑜12日在臉書指出，自上任以來就沒再打過麻將，卻遭民進黨高市議員林智鴻透過臉書PO照打臉。對此，韓輔選大將、且當時也在桌上的「神力女超人」許淑華回應，當時是韓的兒子對麻將感到好奇，於是一群大人就坐下來教他怎麼玩，是很健康的家庭娛樂；而對於民進黨愛抓韓的語病，許淑華痛批：「太過頭了！」

▲韓國瑜打麻將照片遭曝光，許淑華當時也正在桌上。（圖／翻攝自ETtoday粉絲團新聞留言）

許淑華表示，當時是過年期間，大家一起去某渡假村旅遊，因正逢過年，除外國遊客，華人旅客也不少，飯店方也提供遊樂器材讓旅客玩，有給外國遊客玩的輪盤、也有華人喜愛的麻將，因此麻將並不是他們特意準備的，而是飯店正好有這項服務。

許說，韓的兒子由於只玩過手機版的麻將遊戲「明星三缺一」，沒碰過真正的麻將，對真實的麻將很好奇，而飯店也會提供給玩輪盤、麻將的遊客獎品，如巧克力，因此他們就乾脆開桌教韓的兒子玩麻將，這只是非常單純的親友聚會，沒有賭錢。

許淑華話鋒一轉，談到民進黨屢屢攻擊韓，她說，林智鴻在臉書上其實也明白表示「親朋好友聚會打打衛生麻將都是台灣社會常有的事」，但他就是為了抓韓的語病來攻擊韓，硬要說成是賭博；除此之外，日前韓進行夜店臨檢，也要被民進黨扯成韓還有在喝酒、夜店的「現在進行式」，許淑華痛批，「實在太過頭、太刻意了！」。

她繼續提到，況且，這些事情跟日前民進黨的私菸超買事件比起來，到底哪個嚴重？並蘇貞昌在2018年時曾跟神明發誓過不再參選，這個才叫說謊！