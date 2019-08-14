快訊／中常會通過「禁止抹黑韓國瑜」條款　國民黨開除陳宏昌

記者徐政璿／台北報導

國民黨中評委陳宏昌日前公開批評黨籍總統參選人、高雄市長韓國瑜「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂抱女人的人當總統」。前高雄縣長楊秋興還說，「『吃、喝、嫖、賭』都是過去式，但小三、酗酒、夜店是現在進行式啊！」國民黨中常會14日通過提案，選舉期間應該嚴格執行黨紀，凡是汚衊黨參選人者，應立即開除黨籍。

▲韓國瑜出席高雄市校長聯席會議。（圖／記者洪正達攝）

根據國民黨中常委李昭平提案，「大選剩下150天，凡我同志都應團結一致拼大選，不容許有心人士藉口任何理由破壞團結，選舉期間尤應嚴格執行黨紀，嚴明軍法才能有戰鬥力。建議今後如有惡意攻擊、詆毀汚衊黨參選同志，影響黨的形象者，應立即予以開除黨籍處分。」

國民黨發言人黃心華會後轉述，李昭平的提案在中常會上通過。此外，國民黨上午11時召開考紀會，僅開了約30分鐘左右，會中無異議通過開除陳宏昌黨籍，此懲處案也將一併在下午的中常會通過。

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