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香港機場集會「致979次航班取消」　港府：對經濟打擊大「8月遊客數下滑」

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▲▼ 14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港機場14日仍聚集不少穿著黑衣的示威者。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港特區政府昨（14）日舉行跨部門記者會指出，因為過去有大批集會人士在機場阻塞進出的通道，造成航空、旅遊、物流等行業受到傷害，「非法示威集會造成機場停運兩日，共有979班航班取消，對香港經濟打擊很大。」

港府再稱，機管局過往對集會採取包容態度，而現已取得禁制令，任何人不得參與機管局指定地方外的集會活動；「受非法示威影響，8月份遊客人數，首5日下跌31%，在8月份的第二個5日，這個數字按年下跌33.4%，有的酒店個別入住率下跌3成到5成。目前，已經有28個國家發出不同程度的旅遊提示，對香港經濟造成非常負面的影響。」

▲▼ 14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

港媒指出，香港國際場今（15）日早上8點，全部示威者已經從接機大堂散去，機場大樓人流管制方面，只剩2個入口設有大型充水式護欄及安檢。機管局表示，評估過昨日運作情況後，預計今日航班升降將回復正常。據悉，機管局在13日晚間向高院申請禁制令，禁止任何人阻礙機場運作，有關的臨時禁制令14日中午已在機場張貼，機場亦實施了進出管制安排。

報導再指，今早上7時開始，機場各航空公司櫃台運作正常，辦理登機的旅客也絡繹不絕，不過機場入口仍有保安把守，旅客進入時必須檢查證件。大約7時半左右，8名清潔工人花了約10分鐘清理示威區所有物品。

▲▼ 14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

香港中華廠商聯合會推估，隨着示威行動不斷蔓延，香港經濟正面臨嚴峻考驗，有經濟數據反映，香港第二季GDP按年僅增長0.6%，若經季節性調整後，按季實際更已出現0.3%的負增長，無論是內外需還是消費與投資已是全線「告急」。

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