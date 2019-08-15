禁制令生效！香港機場「示威者大減」　今日航班升降恢復正常

▲香港機場目前實施嚴格管制。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

受《逃犯條例》爭議影響，大批香港市民連續2日湧入機場集會，癱瘓機場運作。香港機管局昨（14）日早上已取得法庭臨時禁制令，宣布示威者只能在指定位置進行和平抗議；據悉，禁制令發布之後，截至目前，香港機場內的示威者大量減少，現場秩序已慢慢恢復。

香港大批示威者於12日開始，聚集香港機場進行「警察還眼」集會，阻止機場運作。機管局昨日下午在機場客運大樓外，張貼法庭臨時禁制令，並公布實施進出管制安排，只有持於24小時內離港機票或登機證、有效旅遊證件的離境旅客，以及有相關證件的機場員工，才能進入客運大樓範圍。

據悉，禁制令一發布，接機大堂B區的人流明顯減少，甚至還有集會人士向旅客道歉，並且送上糖果，希望外界能明白香港的處境。機管局昨日將機場快綫往機場及博覽館的列車調整為每25分鐘一班，往香港方向列車服務則維持每12分鐘一班，並且呼籲旅客提早3小時到達機場。

▲香港機場連續2日湧入大量示威民眾。（圖／記者黃彥傑攝）

目前，香港國際機場的出境大廳、抵境大廳秩序良好，運作也漸漸順暢，恢復往日繁忙。機管局指出，在實施進出管制安排，以及評估運作情況之後，今（15）日航班升降將恢復正常。

另外，據了解，香港國際機場去年客運量為7470萬人次，每天約有20萬名旅客進出，而近期受到連續2天的示威活動影響，讓旅客量大減，許多在國外的香港市民被迫改簽到深圳機場，再乘搭跨境巴士返回香港。