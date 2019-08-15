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民眾紛紛轉飛！深圳機場客流激增5成　港人無奈：希望盡快恢復秩序

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▲▼ 14日香港機場狀況。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 香港機場因集會造成運作癱瘓。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄭思楠／綜合報導

香港國際機場因連兩日的集會造成運作癱瘓、大量航班取消，部分航班臨時備降在深圳、廣州、珠海等機場。深圳機場大廳13日的值機隊伍中，有不少衣服上貼了「跨境巴士」標籤的旅客。機場工作人員說，「都是香港來的客人，一下多了不少。」

據《香港文匯報》報導， 深圳機場地面交通中心14日共設有6個香港專線售票櫃檯，已有冠忠環島、永東巴士、中港通等多家跨境巴公司在此售票。據現場工作人員說，「在機場搭乘跨境巴去香港的旅客較之前又有增加，不時還會有幾人的小團隊購票，凌晨12點後的旅客都比之前要多，已適當增加跨境巴士班次應對。」

冠忠環島深圳機場分部人員黃命友表示，近兩日的客流較平時增加了5成至6成，使每班車基本都滿員，「深港機場間的跨境巴士24小時開行，正常一天約90個班次，因12日晚有多個航班備降深圳增加了大批客流，當日下午4時至5時就陸續調動了8輛大巴緊急支持。」

在深圳機場深港機場跨境巴等候區，除了香港和內地旅客外，還有不少外籍旅客在此等候。有香港市民表示，臨時轉場實在是無奈，「希望返回時香港已經恢復秩序了。」

香港機管局14日早上宣佈禁制令，由於禁制令的通過，目前已經禁止任何人在機場指定範圍外進行抗議示威活動，只允許在和平合法的情況下在指定示威區內進行集會。

▼ 14日香港機場狀況。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

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關鍵字：香港機場,機場,民航局,集會人士,示威

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