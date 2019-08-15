快訊／醫界提高警覺！首例「本土病例接觸者」中和第2例登革熱

▲疾管署防疫人員於新北市本土登革熱個案居住地周邊執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府衛生局14日採檢送驗之中和區本土登革熱病例(案1)接觸者，經疾管署檢驗15日確診；衛生局長陳潤秋呼籲醫界持續提高警覺。

新增病例為永和區保安里55歲男(案2)，與案1為同事關係。回溯調查案2曾於8月5日出現發燒、肌肉痛、腹瀉等症狀三度就醫，皆診斷為消化性疾病，目前健康情形良好在家休息。由於案2於潛伏期間無國外旅遊史，研判可能於住家或活動地周圍感染，感染源刻正釐清中。已掌握案2接觸者3人，無疑似症狀。

新北市府於案2確診前已完成案2疫情調查及住家周遭環境密調孳清、案2戶內及住家戶外半徑200公尺噴消孳清等緊急防治作為，同時安排針對案2住家周圍半徑50公尺逐戶入內進行噴消孳清與擴大疫調及健康監測，並針對案2活動範圍執行區塊防治進行噴消與環境孳清。

新北市府表示，由於案1與案2為同事，已轉知公司所在地台北市，後續將依台北市更多疫調資訊隨時調整防治策略，並密切監測疫情發展。

陳潤秋呼籲醫界持續提高警覺，請多加運用本局免費登革熱快篩試劑協助臨床診斷，以早期發現感染病例，及早介入防治，並提醒民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史與活動史。

陳潤秋強調，時常巡查居家環境，主動清除居家內外積水容器，才是防治登革熱根本之道。