郭王參選態勢漸成形　劉宥彤再打韓國瑜：選賢與能，有能者居之

▲劉宥彤接受媒體訪問。（資料照／記者范綱儀攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘與前立法院長王金平結盟參選態勢日趨明朗，對於郭台銘是否有選總統意願，郭核心幕僚劉宥彤14日表示，台灣人民不會期待用這樣的方式決定誰選總統，但「選賢與能，有能者居之」。

據了解，郭台銘陣營內部將參考滾動式民調，若勝出高雄市長韓國瑜5%到10％，就會宣布參選。劉宥彤表示，現在國民黨、民進黨都有推出候選人，應該把焦點關注於現有的候選人，至於外界好奇郭、王是否有意願，現在談都還太早。

對於，郭台銘在等待國民黨內更多人表態支持後才會決定參選與否，劉宥彤指出，民主社會大家都有表達意見的自由，但是各種形式、狀況的演變不是任何人能預期的，郭台銘沒有在等待什麼，各種風聲都只是臆測。

郭台銘上午出席初選後首場公開行程，現身於三重綜合體育館，消息一出，引發大批媒體前往，但郭仍不願回答參選相關的議題。對此，劉宥彤說，永齡希望小學每年在暑假都會辦營隊活動，郭台銘決定要來也是臨時的，這是每年既定的行程，過去他還沒退休時能參與這種活動的機會很少，他這次想來看看這些孩子跟辛苦的社工們，才決定來參加。

針對郭台銘始終不願面對媒體，遭質疑是否在跟柯文哲、王金平三方正式會面後才能對外提及選舉議題，甚至三人對彼此下了封口令，劉宥彤笑著說，「沒人能對郭台銘下封口令！」，他現在對於每天的政治戲碼、外界編排的腳本，其實並不是真的知道所有事情。