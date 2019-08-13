影／郭柯王先談合作條件？劉宥彤語帶保留：為國家好的郭台銘都願意做

記者羅婉庭／台北報導

郭柯王三方會面即將在幕僚「會前會」後登場，至於是否在三方會面時先談好合作基礎與條件，鴻海集團創辦人郭台銘核心幕僚劉宥彤語帶保留表示，順其自然，只要是為中華民國好、為2300萬同胞謀福祉，郭台銘都會願意做。

對於郭台銘是否有2020選舉的最新規劃，劉宥彤13日受訪表示，到目前為止沒有參選規劃；前國民黨主席洪秀柱喊話國民黨不能再分裂，也決定親自投入台南市第六選區立委選戰，至於身為榮譽黨員的郭台銘，是否也該 代表國民黨去挑戰艱困區，劉宥彤回應，參選與否是個人意願，非常尊重洪秀柱的想法，但是「這跟郭董沒有關係」。

針對郭台銘下次公開露面的時間點，劉宥彤說，每天有很多不同的事情發現，不好預測，有最新規劃會和大家報告；她說，粉絲見面會仍在籌辦當中，如果有其他適合的活動或必要出席活動，郭台銘不會逃避，也不排除提早和大家碰面，亦有可能參加永寧基金會其他活動。

至於郭台銘的心結到底是卡在黨主席吳敦義還是高雄市長韓國瑜，黨內似乎只有前台北市長郝龍斌有真的連絡上郭董，劉宥彤對此表示，郭台銘並沒有透露特定對象，也表示不知情是否黨內只剩郝龍斌和郭台銘有聯絡，都要問郭台銘本人，他並沒有透過幕僚聯繫，也沒有收到韓國瑜陣營的相關通知，但韓國瑜是否直接打給郭台銘，她不清楚。

▲劉宥彤13日接受媒體訪問。（圖／記者呂佳賢攝）