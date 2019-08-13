陳宏昌指韓「抱女人」遭藍營開鍘　侯友宜：跟我的市政關係不大

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對國民黨中評委、湧蓮寺主委陳宏昌誣衊高雄市長韓國瑜被新北市黨部開除黨籍，新北市長侯友宜表示，「跟我市政的關係不大，我好好的做我的事情吧」，他強調這才是給市民最大的回饋。

新北市黨部12日召開紀律委員會決議將政商勢力更龐大、新北三重關係深厚的陳宏昌開除黨籍，侯友宜對此僅表示，對他來講，先把自己的定位想清楚，在選舉過程中，大家可能有不同認知，但他以市長的角色，只將心力擺在市政建設上。

他坦言，除了市政建設以外其他事情，很少有任何想法，因為跟我市政關係不大。他好好的做他的事情，把市政做好，才是對市民最大的一個回饋，也是他應盡的本分。

對於陳宏昌屬新北三重幫重要的勢力之一，隨著2020大選逼近，新北基層挺韓力道是否不足，侯友宜說，新北市每一位市民都很重要，所以400萬市民的感受才是最重要的；他強調，市長支持誰、又如何讓大家覺得市長做得好、是一個注重承諾的人、有信用的人、願意做事的人，而且能夠做出成績的人，說任何話才有意義。此言也被質疑是暗指韓國瑜落跑市長。

而對於國民黨內對於韓國瑜可能存在不信任感，傳言可能發生「換柱2.0」，侯友宜避而不談，僅笑著說「我好好做我的市長吧」。