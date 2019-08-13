　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳宏昌指韓「抱女人」遭藍營開鍘　侯友宜：跟我的市政關係不大

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」,新北市長侯友宜。（圖／記者季相儒攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對國民黨中評委、湧蓮寺主委陳宏昌誣衊高雄市長韓國瑜被新北市黨部開除黨籍，新北市長侯友宜表示，「跟我市政的關係不大，我好好的做我的事情吧」，他強調這才是給市民最大的回饋。

新北市黨部12日召開紀律委員會決議將政商勢力更龐大、新北三重關係深厚的陳宏昌開除黨籍，侯友宜對此僅表示，對他來講，先把自己的定位想清楚，在選舉過程中，大家可能有不同認知，但他以市長的角色，只將心力擺在市政建設上。

他坦言，除了市政建設以外其他事情，很少有任何想法，因為跟我市政關係不大。他好好的做他的事情，把市政做好，才是對市民最大的一個回饋，也是他應盡的本分。

對於陳宏昌屬新北三重幫重要的勢力之一，隨著2020大選逼近，新北基層挺韓力道是否不足，侯友宜說，新北市每一位市民都很重要，所以400萬市民的感受才是最重要的；他強調，市長支持誰、又如何讓大家覺得市長做得好、是一個注重承諾的人、有信用的人、願意做事的人，而且能夠做出成績的人，說任何話才有意義。此言也被質疑是暗指韓國瑜落跑市長。

而對於國民黨內對於韓國瑜可能存在不信任感，傳言可能發生「換柱2.0」，侯友宜避而不談，僅笑著說「我好好做我的市長吧」。

ET快訊
媽扛房貸+全家開銷「6萬月薪噴光」　爸年賺200萬...0支
快訊／洪慈庸宣布退出時代力量！全黨僅剩2立委
男抱6箱「搬N趟狂掃」　他逛好市多看傻：那麼好吃？網推爆Q又
快訊／洪慈庸傳將宣布退出時代力量！16:20召開記者會　

關鍵字：韓國瑜,陳宏昌,侯友宜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／郭柯王參戰先談合作條件？ 劉宥彤語帶保留：順其自然

國民黨吳敦義急派密使赴陸　「苦民所苦」望恢復自由行

影／「郭王配」參選誰正誰副？　王金平：遲早要談的！合作才會有力量

影／侯友宜再打臉蔡英文：態度問題！不該是被動關心前線作戰的地方首長

影／陳宏昌嗆「抱女人」被開除！李乾龍：韓國瑜若不提告也不用選總統了

快訊／陳宏昌確定被開除黨籍！新北市黨部10分鐘一致決議

陳宏昌堅持不認錯　韓國瑜競總告定了：若無公開道歉絕不寬待！

韓國瑜競總下通牒三天內道歉　陳宏昌：這群人像紅衛兵一樣！歡迎來告

快訊／陳宏昌批韓國瑜吃喝玩樂抱女人　蘆洲區黨部決議開除！

陳宏昌批韓國瑜吃喝玩樂抱女人　國民黨蘆洲黨部擬祭黨紀處分！

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

不願加入柯文哲民眾黨　李婉鈺斷言：郭柯王合作才會勝選

楊秋興轟韓國瑜「小三夜店進行式」怎處理？國民黨高市黨部：黨中央決定

大啖麻竹筍風味餐　盧秀燕：今年跨年晚會首次移至太平

「韓式責任制」遭質疑沒上班時間　王淺秋：回到家往往也還在處理公務

郭台銘辦公室證實：柯陣營來電提及周四會面時間

60億大紅包！感謝清潔隊　蘇貞昌送新制服預算達3億

快訊／洪慈庸哽咽宣布退出時代力量　全黨僅剩2立委

快訊／洪慈庸16:20召開記者會　傳將宣布退出時代力量

韓國瑜遭爆中午才上班…侯友宜：其實市長很辛苦　我一天工作16小時

韓國瑜還有更大未爆彈？　姚江臨：選舉就像出麻疹

打掃驚見牛頭梗大爺睡姿！肥肚癱在沙發　媽傻：這是人吧？？

傳816發動銀行大擠兌！港今年GDP被砍至「0」...居四小龍之末

雷神弟說話了！　10年感情結束「只希望麥莉幸福」揭心聲

韋安／郭台銘能抵抗總統的「權力魔戒」嗎？

華聞快遞／上半年河北全省高新技術產業增加值同比增長15.4%

「工具人大覺醒」拒絕再當免費司機　女方碰壁秒爆氣：拿你好處就要喜歡你？

小賈斯汀、海莉終身大事延三次！　「登記週年倒數」婚禮時間曝光

雪羊視界／為「富士」而來的朝聖之旅

白天一吃就吐！他深夜才能進食：脖子感覺被死死掐住　3年後慘無人形

不忍愛女失望　單親媽扮日本美男拍父親節合照

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

政治熱門新聞

陸軍2自殺7天3死！國防部下令..

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有..

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書..

快訊／傳洪慈庸宣布退出時代力量

韓國瑜被爆只拼大位上班卻賴在家

韓國瑜醒了！8點召開防災會議忙..

洪慈庸哽咽宣布退出時代力量

韓國瑜賴在家是責任制　網友戰爆

柯文哲：落跑沒一個好下場

陳宏昌第二？　姚江臨要求開除楊..

即／韓國瑜：溫良恭儉，再也不讓

6天直擊「韓式責任制」 上班日..

韓國瑜市長任內　真有去過夜店一..

高閔琳轟韓國瑜臉書意外掃到花媽..

更多熱門

相關新聞

6天直擊「韓式責任制」 上班日最晚13：30出門

高雄市長韓國瑜遭到民眾爆料，12日高雄桃源區、那瑪夏區才宣布停班課，但他卻直到上午11點43分才從家裡出發跑公開行程挨批，高雄市政府新聞局長王淺秋拋出「行政首長的工作本來就是責任制，沒有固定的上班時間」，究竟韓國瑜的「市長責任制」是怎麼上班，《ETtoday新聞雲》獨家揭秘。

陳其邁、韓國瑜熱線：承諾助二橋改建

韓國瑜市長任內　真有去過夜店一次

楊秋興開砲小三夜店進行式　韓國瑜回應了

杜紫宸：國民黨大選必敗無疑

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回應了

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

豪雨襲高雄　岡山驚傳民眾遭大水沖走

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面