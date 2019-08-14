登革熱本土病例達70例！想避免病媒蚊孳生...專家籲要做這些事

▲環保署呼籲，要澈底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者許展溢／台北報導

疾病管制署今（14日）公布新北市中和區秀景里發生今年首例本土登革熱病例，環保署表示，全國今年迄今已累計本土病例70例，境外移入病例也達307例，是近10年同期最高，強烈呼籲民眾必須主動檢視、清除積水容器，徹底清除孳生源。

環保署環管處表示，中南部近日連續降下豪雨，疫情風險提升，今年境外移入病例較過去10年同期高，環保署日前已邀集各地方環保局就登革熱高風險地點的稽查作法及公權力執行情形進行討論，並請各地方環保局加強轄內孳生源稽查。

請繼續往下閱讀...

▲廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器可聯絡清潔隊協助清運除。（示意圖／記者林悅翻攝）

環管處進一步說明，對於營建工地、資源回收場、學校及其他事業單位，如有事實足認定孳生病媒幼蟲，即依廢棄物清理法第50條第3款取締告發，裁處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，並且限期改善。此外，部分學校多利用暑假期間進行修繕或相關工程，各地方環保局也應協助轉知教育局，要求校方加強工地孳生源清除；國立高中、大專院校部分，已請教育部督促管理。

環保署強調，登革熱防治最重要是針對環境中所有積水或可能積水的病媒蚊孳生場域，以清除、減量、封填等方法，降低孳生源，並仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，澈底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器。

▲環保署呼籲人人都要確實防範登革熱。（示意圖／記者林悅翻攝）

另外，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，環保署說，可聯絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗以去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置；使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生及感染登革熱的風險。

環管處最後呼籲，目前正處於颱風及高溫季節，氣候條件適合病媒蚊生長，加上適逢暑假為出國旅遊旺季，境外移入病例風險提高，人人都還是要確實防範登革熱。