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反擊「大陸人吃不起」！　涪陵榨菜果斷寄一箱給黃世聰

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▲▼涪陵榨菜表示，已經寄送一箱榨菜給黃世聰。（圖／翻攝自烏江涪陵榨菜官方微博）

▲涪陵榨菜表示，已經寄送一箱榨菜給黃世聰。（圖／翻攝自烏江涪陵榨菜官方微博）

記者朱世凱／綜合報導

財經專家黃世聰近日在談話性節目上發表「大陸人吃不起榨菜」的言論，引起不少大陸網友熱議，涪陵榨菜也因此登上微博熱搜，就連中共海軍少將張召忠得知消息後也嘲諷「炫富」說，「看來我還得再安排一次吃榨菜（行程）。」烏江涪陵榨菜也在官方微博上表示，已經安排寄送一箱榨菜給黃世聰，隨後附上照片當作證據。

黃世聰先是在臉書自嘲地說「請叫我：榨菜哥或榨菜聰」，之後提到因為自己在節目上的發言，所以成為大陸微博熱搜第一名，對於將「涪」（ㄈㄨˊ）念成「ㄆㄟˊ」一事，他幽默說要保留廣告費追訴權並表達歉意，「要寄榨菜給我的（網友），謝謝大家的好意。」

▼黃世聰以自嘲方式在臉書貼文化解尷尬。（圖／翻攝自黃世聰臉書）

▲▼黃世聰以自嘲方式在臉書貼文化解尷尬。（圖／翻攝自黃世聰臉書）

烏江涪陵榨菜看見消息後，不久也在官方微博上貼文回應，「名嘴榨菜聰，您好！感謝您能在節目中以如此激揚的情緒推薦了中國已有1000年歷史的榨菜，以幽默、詼諧、自嘲的方式教授了漢語『涪』的讀音，激發中國網友炫fu（炫富）的聰明才智和熱情。」

貼文再指，「為感謝您對榨菜文化普及、漢語言文化的推廣，中國網友也以獨特的方式，讓您霸屏熱搜、登上頭條，這也是中華傳統的禮尚往來。PS：榨菜已經安排寄送至台北。關鍵是我們吃得起，也能讓節目中的人人吃得上。再次對您為中國千年榨菜文化的普及、漢語言文化的推廣做出的貢獻表示感謝！」

▼涪陵榨菜曾登上微博熱搜關鍵字。（圖／翻攝自微博）

▲▼涪陵榨菜成為微博熱搜關鍵字。（圖／翻攝自微博）

貼文最後也附上照片證明，一箱榨菜已經在12日寄送給黃世聰。許多網友對此留言說，「我懷疑他就是想騙榨菜吃！」、「金貴的榨菜，就讓他吃個夠吧」、「他就是想吃榨菜買不起！用這種方式討一箱」、「這位專家真是幽默自嘲」、「榨菜公司還給他台階下呢」、「好大方」、「只好也去買個5包壓壓驚」。

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關鍵字：涪陵榨菜,榨菜,黃世聰,微博,炫富

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