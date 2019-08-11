名嘴斷言「大陸人吃不起榨菜」　黃智賢：認證腦殘才能存在

▲針對榨菜事件，資深媒體人黃智賢臉書開酸。（圖／臉書／黃智賢世界）

記者曾羿翔／綜合報導



財經名嘴黃世聰日前在節目上斷言，大陸人連榨菜都吃不起，引來許多大陸網友的圍攻。對此，資深媒體人黃智賢10日在臉書開酸，在台灣媒體界，似乎必須是認證的腦殘，才能被准許存在。她更談到先前節目被停播一事，唯一心智正常的，支持統一的節目夜問打權，只能被趕出電視，還要被腦殘垃圾媒體人罵無恥。

黃智賢10日的臉書貼文，先是以「唉呀！」兩字為開頭，接著她就直酸，台獨的腦殘媒體人最新的笑話是，大陸吃不起榨菜呢，對於這種等級的垃圾話，根本不必浪費生命辯駁，只需當成笑話梗就行了！

▲黃智賢文內還提及先前節目被停播一事。（圖／翻攝自臉書／黃智賢世界）

黃智賢還指出，可以獨，可以不統不獨，就是不准你統。唯一心智正常的，支持統一的節目夜問打權，只能被趕出電視，然後還要被腦殘的垃圾媒體人罵無恥。

在文末，黃智賢還補充，台灣的媒體，不想被當成笑話，怕是很難，還是看看今日頭條的「黃智賢聊」，和YouTube 的「黃智賢夜問」吧！

▲財經名嘴黃世聰。（圖／資料照。）

還原整起「榨菜事件」，是財經名嘴黃世聰7日在節目《關鍵時刻》上表示，涪陵榨菜近期因為業績大壞，導致股價大跌，而會出現這樣的情況，主要原因是「大陸人連榨菜都吃不起」，是非常大的警訊。

該話一出，馬上引起大陸網友的撻伐，央視女主播歐陽夏丹更對此直酸，這種井底之蛙的心態，令人忍俊不禁。她最後更補上一句，「好了，宵夜時間到了，要不上點榨菜？」

黃世聰本人事後則在臉書自嘲，「請叫我榨菜哥或是榨菜聰」。他還表示，在此對於涪（音同福）陵榨菜，本人保留廣告費追訴權，講錯涪陵的發音，本人也表歉意，對於中國網友對我的攻擊、取笑，這裏是台灣，「我不會封鎖誰，歡迎大家來看我的FB丶IG或粉專，也歡迎大家留言表達意見。」