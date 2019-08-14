颱風天馬桶堵住　女作家嗆：10分鐘沒來幫忙就找人揍樓管

記者黃翊婷／綜合報導

28歲的作家張曉晗本月10日在微博PO文聲稱，當天因為颱風上海下著暴雨，她家的馬桶卻堵住了，自己動手通了2個小時都沒用，於是打電話給物業管理（房地產管理）人員，要求對方不管雨多大，10分鐘後就得派人來幫忙通馬桶，不然就要報警。文章一出隨即在微博引發熱烈討論，還有不少知名博主跳出來反酸張曉晗是在炫富。

▲張曉晗已將微博上的爭議文章刪除。（圖／翻攝自微博／張曉晗）

張曉晗在PO文中提到，事發當天剛好是週六（10日）大樓管理員沒有上班，手機關機又不回簡訊，她只好打電話向丈夫抱怨，對方回了一句「嘖，妳又來了」，讓她當下一句話也不想說了，「全身傷口都在疼，只有躺在床上靜靜等，雨稍微小一點我衝出去買馬桶疏通器，通了2個小時，通到尿都飛到臉上了也沒修好。」

張曉晗自稱住在要價2000萬人民幣（約8847萬元新台幣）的房子，做的是人類菁英的工作，過著所謂的TOP5的生活，甚至可以聞出別人身上的「地鐵味」，如今卻得自己通馬桶，還通到滿身汙水，一氣之下乾脆打電話給物業管理人員，要求對方不管雨多大，10分鐘後一定要有人來幫忙通馬桶，「我現在就報警，報警解決不了，週一就找人揍樓管，然後我們各找律師，我一定傾家蕩產告死你們這些人。」

▲網友備份的張曉晗爭議文章全文。（圖／翻攝自微博／E姐小仙女）

然而，這篇文章一PO出，雖然有支持者認為張曉晗只是在宣洩情緒，畢竟任何人遇到這樣的事情都會覺得委屈，但大多數網友都覺得她只是在炫富。面對網路上的眾多抨擊，張曉晗認為是大家的解讀有問題，才會害她被罵到登上微博熱搜，直到被網友搜出《七年之癢》、《女王喬安》等作品涉嫌抄襲，這才終於鬆口承認是自己的疏忽，接著就將微博的爭議文章刪除。

此外，張曉晗的丈夫也曾在微博上針對此事回應，甚至酸說他們炫富的網友是窮屌絲（又醜又窮的意思）。夫妻倆接連PO文開嗆，不少知名博主也看不下去，紛紛截圖發文反酸，「罵你老婆的人之一就包括我啊，你家房子也沒我家貴啊，炫個毛啊。」

▼其他博主截圖反嗆張曉晗和她的丈夫。（圖／翻攝自微博／喵爺吳淼）