財經專家「大陸人吃不起榨菜」惹議！　網友炸鍋...榨菜公司霸氣回應

▲母集團位於重慶的烏江涪陵榨菜。（圖／翻攝自微博／涪陵榨菜、環球新聞網）

記者魏有德／綜合報導

黃世聰7日在談話性節目上指出，涪陵榨菜近期因業績大壞，導致股價大跌，會出現這樣的情況，主要原因是「他們連榨菜都吃不起」。劉寶傑一聽，傻眼回應，「連榨菜都吃不起？」此番言論一出，馬上遭到大陸網友群起圍攻，涪陵榨菜官方微博也立刻出面回應揶揄，「就算我們吃不起，也照樣『補得起』。」

▲節目播出後，網友紛紛在網路上留言嘲諷。（圖／翻攝自微博／涪陵榨菜、環球新聞網）

節目播出後，大陸網友紛紛回應，「吃泡麵加火腿腸，不加榨菜」、「我媽說不讓我跟傻子玩」、「一本正經地胡說八道」、「大陸人確實吃不起，只能吃火鍋燒烤充飢的樣子」、「買包榨菜去炫富」。

不過，也有網友提到，「泡麵和榨菜銷量下降和外賣興起有很大關聯」、「我確實已經一年多沒吃過榨菜了」、「誰跟你吃泡麵啊，我們點外賣謝謝」、「1.我們吃泡麵不一定加榨菜；2.吃榨菜不分什麼『中下階層』；3.中國不分什麼你口中的所謂『階層』」。

▲烏江涪陵榨菜官方微博回應。（圖／翻攝自微博／涪陵榨菜、環球新聞網）

對於涪陵榨菜股價下跌的原因，財金專家謝金河表示，涪陵榨菜股票上市後，是具代表像的績優股，通常只會上漲，不會下跌；因為應收帳款無法回收，且投資成本不斷上揚，讓公司的獲利大幅縮水，股價才會大跌。

此外，由於節目播出後，部分網友湧入《ETtoday新聞雲》微博留言，直指節目言論不當。對此，《ETtoday新聞雲》強調，目前東森集團包括：東森國際、東森購物、《ETtoday新聞雲》、東森保代、東森全球新連鎖事業、東森天美仕、草莓網、量子娛樂….等，集團在總裁兼執行策略長王令麟親自領軍下，全力朝向新零售、新媒體發展，整合線上與線下，全方位提供消費者生活所需，更要成為全球華人娛樂第一品牌。

東森電視則歷經外資凱雷集團長達11年的經營，已於2018年2月正式賣給建商起家的茂德集團，原為第二大股東的東森國際，則在2017年11月已先一步將東森電視股權賣給茂德集團，自此，東森集團與東森電視再無關係，東森新聞、東森綜合台、幼幼台…等，均屬於茂德集團總裁張高祥所有，東森電視董事長則為林文淵。

